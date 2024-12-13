Descubra como as equipes de marketing podem turbinar seu fluxo de conteúdo com um vídeo instrucional de 90 segundos, mostrando como as capacidades de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, integradas via Zapier, podem automatizar a criação de vídeos para campanhas de marketing. Busque um estilo visual e de áudio profissional, mas envolvente, perfeito para gerentes de marketing ocupados que desejam otimizar seu fluxo de trabalho.

Gerar Vídeo