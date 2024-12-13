Crie um vídeo educacional de 60 segundos voltado para estudantes e aprendizes ao longo da vida, explicando os conceitos básicos do entrelaçamento quântico. O estilo visual deve ser uma mistura de gráficos animados claros e texto envolvente na tela, acompanhado por uma narração entusiástica e fácil de entender feita por IA. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para transformar suas explicações escritas em visuais dinâmicos, tornando a física complexa acessível como um Criador de Vídeos Educacionais eficaz.

