As ferramentas de IA da HeyGen oferecem uma plataforma intuitiva baseada na web para coordenadores de eventos criarem vídeos de programas envolventes de forma eficiente. Este criador de programas com tecnologia de IA utiliza recursos como avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro para simplificar o processo de produção, economizando tempo e esforço significativos para suas necessidades de programas de eventos.