Os avançados "avatares de IA" do HeyGen são um recurso central, permitindo que você escolha entre uma variedade de personagens diversos para representar sua marca ou mensagem. Esses avatares, juntamente com nossa poderosa tecnologia de "texto para fala de IA", dão vida aos seus roteiros com vozes e expressões realistas. Enquanto oferece personalização robusta através da seleção e voz, o HeyGen foca em entregar apresentadores digitais de alta qualidade e prontos para uso.