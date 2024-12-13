A HeyGen garante a consistência da marca em seus vídeos de mídia social com controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores personalizadas. Utilize nossa extensa biblioteca de mídia e redimensione facilmente vídeos para diferentes proporções de aspecto para várias plataformas, mantendo uma aparência polida e profissional para todo o seu conteúdo de mídia social.