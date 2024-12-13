Criador de Vídeos de Aprendizado em Workshop: Crie Treinamentos Envolventes
Acelere o aprendizado e desenvolvimento transformando seus roteiros em vídeos de treinamento profissional com geração de narração por IA.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo cativante de 45 segundos demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA para especialistas no assunto. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e animado com rápidas mudanças de cena dos Modelos e cenas do HeyGen, e uma narração amigável e confiante gerada usando a geração de narração do HeyGen para simplificar tópicos complexos.
Produza um vídeo de 90 segundos para os departamentos de RH e Treinamento focando na melhoria da integração de funcionários e no aprendizado e desenvolvimento geral. O vídeo deve ter um estilo visual acolhedor e receptivo com diversos avatares de IA apresentando informações-chave, utilizando os avatares de IA do HeyGen e legendas automáticas para garantir acessibilidade e retenção para todos os novos contratados.
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para treinadores de produtos que destaque o treinamento técnico eficaz usando o HeyGen para criar vídeos. Empregue um estilo visual limpo e instrutivo com dicas visuais específicas retiradas do suporte de mídia/banco de imagens do HeyGen, acompanhado por uma narração direta e clara, facilmente adaptável para diferentes plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Aprendizado e a Produção de Cursos.
Desenvolva e entregue mais cursos de aprendizado de forma eficiente, alcançando um público global com facilidade.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aumente a participação dos alunos e a retenção de conhecimento por meio de vídeos de treinamento dinâmicos e impulsionados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para empresas?
O HeyGen capacita as empresas a criar vídeos de treinamento de alta qualidade de forma fácil usando seu avançado gerador de vídeo de IA. Transformando texto em vídeo com avatares de IA e narrações profissionais de IA, o HeyGen simplifica todo o processo de produção para aprendizado e desenvolvimento. Esta interface amigável torna a criação de vídeos complexos acessível a todos.
Quais recursos de IA o HeyGen oferece para desenvolver conteúdo de aprendizado envolvente?
O HeyGen oferece poderosos recursos de IA, incluindo avatares de IA personalizáveis e narrações de IA realistas, para desenvolver conteúdo de aprendizado envolvente. Você pode facilmente transformar seus roteiros em vídeos animados dinâmicos ou vídeos explicativos, melhorando a retenção de conhecimento. Esta plataforma utiliza IA para criar vídeos que cativam e informam.
O HeyGen é adequado para criar conteúdo abrangente de integração de funcionários e L&D?
Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos de treinamento ideal para desenvolver conteúdo abrangente de integração de funcionários e L&D. Seu conjunto robusto de modelos e controles de marca permite que as equipes de L&D produzam vídeos de treinamento técnico consistentes e profissionais rapidamente. O HeyGen ajuda a facilitar iniciativas eficazes de aprendizado e desenvolvimento.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos personalizados de aprendizado em workshop de forma eficiente?
Sim, o HeyGen permite a criação eficiente de vídeos personalizados de aprendizado em workshop, permitindo que os usuários transformem seus materiais de workshop em formatos de vídeo envolventes. Com opções para avatares de IA, várias cenas e controles de marca, você pode adaptar seu conteúdo para atender a objetivos de aprendizado específicos. O HeyGen ajuda você a criar vídeos que ressoam com seu público.