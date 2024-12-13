Sim, o HeyGen permite a criação eficiente de vídeos personalizados de aprendizado em workshop, permitindo que os usuários transformem seus materiais de workshop em formatos de vídeo envolventes. Com opções para avatares de IA, várias cenas e controles de marca, você pode adaptar seu conteúdo para atender a objetivos de aprendizado específicos. O HeyGen ajuda você a criar vídeos que ressoam com seu público.