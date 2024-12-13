Gerador de Vídeos de Aprendizado em Workshop: Treinamento Rápido e Potencializado por IA

Produza vídeos de treinamento profissional mais rapidamente para integração de funcionários e aprendizado. Aproveite avatares de IA realistas para tornar seu conteúdo educacional mais envolvente e eficaz.

413/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo tutorial conciso de 60 segundos voltado para usuários de software existentes, explicando uma nova funcionalidade específica. A abordagem visual deve ser limpa e funcional, incorporando gravações de tela com anotações claras, juntamente com uma narração calma e instrutiva. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar eficientemente o conteúdo de vídeo básico a partir do seu guia detalhado de funcionalidades, otimizando seus esforços de compartilhamento de conhecimento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma introdução dinâmica de 30 segundos para um módulo de curso online, projetada para despertar o interesse de estudantes em potencial. Visualmente, isso deve apresentar um design gráfico moderno e envolvente e animações de texto, acompanhados por uma voz energética e autoritária. Empregue a geração de Narração da HeyGen para produzir narrações de alta qualidade rapidamente, permitindo que você se concentre na produção de vídeos educacionais sem a necessidade de talentos de voz externos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo informativo de 50 segundos desvendando um conceito científico complexo para um público geral, especialmente estudantes do ensino fundamental e médio. O estilo visual deve ser rico em imagens relevantes e clipes curtos de vídeo, apresentado com um tom neutro e informativo. Melhore a narrativa do vídeo integrando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais diversificados, garantindo que a saída do seu gerador de vídeo de aula seja envolvente e educativa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Aprendizado em Workshop

Transforme seu conteúdo de workshop em vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA, modelos dinâmicos e ferramentas de marca poderosas, otimizando seu aprendizado e desenvolvimento.

1
Step 1
Crie com um Modelo
Inicie seu projeto selecionando a partir de uma biblioteca de "modelos" profissionalmente projetados para estruturar rapidamente seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo um "avatar de IA" para apresentar seu conteúdo de workshop, dando vida ao seu material.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Aplique suas "ferramentas de marca" exclusivas com logotipos e cores personalizados para garantir que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua organização.
4
Step 4
Gere Narrações e Exporte
Gere "narrações de IA" naturais para o seu roteiro. Uma vez finalizado, exporte seu vídeo para fácil distribuição e impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Conteúdo Educacional

.

Simplifique assuntos complexos para a produção de vídeos educacionais usando o gerador de vídeos por IA da HeyGen para melhorar a compreensão e o compartilhamento de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de aprendizado em workshop?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos avançado por IA, permitindo que você transforme texto em vídeos de treinamento envolventes e cursos online abrangentes sem esforço. Ela utiliza avatares de IA profissionais e narrações de IA, simplificando significativamente sua produção de vídeos educacionais para iniciativas de aprendizado e desenvolvimento.

A HeyGen pode criar avatares de IA realistas para conteúdo educacional?

Sim, a HeyGen oferece a capacidade de criar avatares de IA diversos e realistas, que aumentam significativamente o engajamento visual da sua produção de vídeos educacionais e tutoriais. Esses avatares de IA de alta qualidade dão vida aos seus roteiros, tornando o compartilhamento de conhecimento mais dinâmico.

Quais recursos a HeyGen oferece para criação eficiente de vídeos?

A HeyGen é projetada para eficiência, oferecendo uma extensa biblioteca de modelos e cenas, juntamente com poderosas capacidades de conversão de texto para vídeo para acelerar a criação de vídeos. Isso a torna uma solução ideal para produzir rapidamente materiais de integração de funcionários de alta qualidade e vídeos de treinamento abrangentes.

É possível personalizar a marca dentro dos vídeos da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen inclui ferramentas de marca robustas, permitindo que você controle elementos como logotipos e cores para garantir que seus vídeos de treinamento e conteúdo do gerador de vídeo de aula estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua organização. Isso garante uma produção de vídeo educacional consistente e profissional em todos os seus materiais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo