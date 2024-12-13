Criador de Vídeos Explicativos: Crie Vídeos Envolventes com IA

Simplifique a criação de conteúdo gerando vídeos explicativos impressionantes diretamente do seu roteiro usando nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.

Desbloqueie o poder da IA na criação de vídeos com este vídeo explicativo de 60 segundos. Destinado a profissionais de marketing digital, este vídeo demonstra o processo de criação sem esforço com a interface amigável do HeyGen. Visualize uma sequência dinâmica de avatares animados ganhando vida através de narrações geradas por IA. O fundo musical animado acentua os recursos inovadores, tornando tópicos complexos fáceis de entender para qualquer espectador.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Em apenas 90 segundos, veja como instituições educacionais estão redefinindo o e-learning com as ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen. Feito sob medida para educadores e administradores, este vídeo explicativo mostra como criar conteúdo envolvente com avatares de IA. A integração perfeita de legendas melhora a acessibilidade, enquanto a biblioteca de mídia visualmente rica adiciona um toque profissional. Deixe o HeyGen simplificar seus planos de aula hoje!
Prompt de Exemplo 2
Testemunhe a transformação das comunicações corporativas em um vídeo explicativo de 45 segundos para workshops. Projetado para gerentes de RH e líderes de equipe, este vídeo destaca o editor de arrastar e soltar do HeyGen, tornando os anúncios internos cativantes. Utilizando uma combinação de elementos ao vivo e animados, e com uma trilha sonora energética, este vídeo capacita você a transmitir mensagens com estilo.
Prompt de Exemplo 3
Mergulhe no futuro do marketing com um vídeo tutorial de 2 minutos perfeito para equipes criativas e estrategistas de marca. Descubra como o HeyGen revoluciona as estratégias de campanha com modelos de vídeos explicativos que se adaptam a qualquer mensagem. O vídeo é enriquecido com elementos personalizados e oferece um processo de criação de texto para vídeo que dá vida à narrativa da sua marca, garantindo versatilidade com redimensionamento fácil de proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos para Workshops

Crie facilmente vídeos explicativos profissionais, impulsionados por IA, para seu workshop com uma interface amigável, simplificando tópicos complexos em conteúdo envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Explicativo
Comece seu vídeo explicativo para workshop transformando um roteiro em vídeo ou escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeos explicativos, garantindo um início rápido e eficaz.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Personalize seu vídeo adicionando avatares de IA envolventes para apresentar seu conteúdo, tornando tópicos complexos mais relacionáveis e visualmente atraentes.
3
Step 3
Gere Narrações
Aumente a clareza e o engajamento com a geração de narrações impulsionadas por IA, fornecendo narração profissional para o conteúdo do seu workshop.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo explicativo e baixe-o como um vídeo MP4, pronto para ser compartilhado com seu público para maximizar o impacto do seu workshop.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos para Mídias Sociais

.

Capture a atenção transformando destaques de workshops em clipes envolventes para um alcance mais amplo nas mídias sociais.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna o criador de vídeos explicativos do HeyGen único?

O HeyGen oferece um processo de criação de vídeos impulsionado por IA, utilizando avatares de IA de ponta e geração de narrações para entregar vídeos explicativos profissionais com facilidade. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos profissionalmente projetados simplificam a criação de vídeos para qualquer usuário.

Como posso criar vídeos explicativos com branding personalizado?

O HeyGen permite que você incorpore elementos de branding personalizados, como logotipos e cores, diretamente em seus vídeos explicativos, garantindo que seu conteúdo permaneça alinhado à marca. Nossa plataforma também suporta redimensionamento de proporção de aspecto para compartilhamento otimizado em vários canais.

Posso gerar narrações para meus vídeos explicativos usando o HeyGen?

Com certeza! Os motores de IA do HeyGen estão equipados para gerar narrações realistas diretamente dos seus roteiros, aprimorando seus vídeos explicativos com áudio de alta qualidade sem a necessidade de talentos de voz externos.

Como o HeyGen apoia processos técnicos de criação de vídeos?

O HeyGen facilita um processo de criação de texto para vídeo sem complicações, permitindo que os usuários convertam roteiros em vídeos explicativos dinâmicos de forma eficiente. A plataforma também oferece ferramentas abrangentes para adicionar áudio, legendas e acesso a uma rica biblioteca de mídia para diversas necessidades de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo