Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para todos os funcionários existentes, explicando um novo "processo de trabalho" ou atualização de política. O estilo visual deve ser envolvente e dinâmico, incorporando "Avatares de IA" para apresentar informações de forma clara e usando "Legendas" para garantir acessibilidade a todos os espectadores. O áudio deve ser informativo com um tom profissional, mas acessível, tornando informações complexas mais compreensíveis para toda a equipe.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de atualização de "Treinamento de Conformidade", perfeito para disseminar rapidamente informações cruciais para todos os funcionários. A apresentação visual deve ser direta e com a marca, utilizando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para adicionar visuais relevantes, criado de forma eficiente usando "Texto para vídeo a partir de roteiro". Um estilo de áudio autoritário, mas acessível, garantirá que a mensagem seja levada a sério, mas permaneça envolvente para o "criador de vídeos de treinamento".
Crie um trecho de "Treinamento Técnico" de 90 segundos, projetado para guiar os funcionários por um novo recurso ou ferramenta de software. O vídeo precisa de uma abordagem visual passo a passo, apresentando um "Avatar de IA" para demonstrar ações de forma clara, com a flexibilidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" para visualização ideal em várias plataformas. O áudio deve ser detalhado e explicativo, entregue em um ritmo calmo e medido para garantir compreensão abrangente para aqueles que buscam "criar vídeos de treinamento".
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos que melhoram significativamente o aprendizado e a retenção de conhecimento dos funcionários.
Crie mais cursos e alcance mais aprendizes em todo o mundo.
Acelere a criação de conteúdo para desenvolver uma gama mais ampla de cursos de treinamento, alcançando efetivamente todos os funcionários globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode otimizar a criação de vídeos de treinamento corporativo?
A HeyGen capacita as equipes de L&D a criar rapidamente vídeos de treinamento usando um gerador de vídeo avançado de IA. Nossa plataforma transforma roteiros em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e narrações, simplificando significativamente o processo de produção de vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade.
Quais vantagens os Avatares de IA oferecem para vídeos de treinamento de funcionários com a HeyGen?
Os Avatares de IA da HeyGen oferecem uma presença profissional e consistente na tela para seus vídeos de treinamento de funcionários. Esses apresentadores movidos por IA podem entregar conteúdo envolvente com narrações naturais, tornando seu treinamento mais dinâmico e escalável sem a necessidade de produção de vídeo tradicional.
A HeyGen fornece ferramentas para que as equipes de L&D produzam vídeos de treinamento sob demanda rapidamente?
Absolutamente. A HeyGen é um criador de vídeos online eficiente, projetado para que as equipes de L&D produzam vídeos de treinamento sob demanda com facilidade. Utilizando modelos personalizáveis e recursos intuitivos de edição de vídeo, você pode criar e distribuir rapidamente conteúdo de treinamento eficaz.
A HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de módulos de treinamento técnico abrangentes?
Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de treinamento ideal para desenvolver conteúdo de treinamento técnico abrangente. Com capacidades como gravação de tela, narrações de IA e a capacidade de integrar vídeos detalhados de instruções, a HeyGen ajuda você a produzir recursos educacionais claros e eficazes para assuntos complexos.