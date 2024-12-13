Gerador de Vídeos de Treinamento Corporativo: Crie Conteúdo de L&D Envolvente
Crie vídeos de treinamento de funcionários envolventes com avatares de IA realistas, simplificando a produção para equipes de L&D.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva uma atualização de conformidade de 60 segundos para funcionários existentes, voltada para oficiais de conformidade, utilizando um estilo visual moderno e interativo apresentado por um avatar de IA, destacando os poderosos avatares de IA da HeyGen para entregar informações chave.
Produza um vídeo de treinamento técnico detalhado de 90 segundos explicando um novo recurso de software para equipes técnicas, utilizando um estilo visual claro e passo a passo com gráficos animados, montado sem esforço usando a ampla gama de Modelos e cenas da HeyGen.
Crie uma introdução de 30 segundos à cultura da empresa para novos contratados, destinada a departamentos de RH, com uma voz informativa e humanizada, possibilitada pelas avançadas capacidades de geração de narração da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize vídeos impulsionados por IA para aumentar significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento em todos os programas de treinamento de funcionários.
Escale Treinamento e Integração Globalmente.
Desenvolva e implemente cursos de treinamento extensivos e materiais de integração de forma eficiente para uma força de trabalho global.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento envolventes?
A HeyGen capacita as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de alta qualidade sem esforço usando IA. Basta inserir seu roteiro, e nosso avançado gerador de vídeos de IA o transforma em um vídeo profissional com avatares de IA realistas e narrações personalizáveis, acelerando drasticamente o processo de criação de vídeos.
Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?
A HeyGen oferece amplo controle criativo, permitindo que você escolha entre vários avatares de IA, personalize narrações e utilize uma ampla seleção de modelos e cenas. Você também pode integrar o logotipo e as cores da sua marca para garantir que todos os seus vídeos gerados por IA mantenham uma aparência consistente e profissional.
A criação de vídeos com a HeyGen é acessível para usuários sem habilidades de edição?
Absolutamente. A HeyGen é projetada para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa se torne um criador de vídeos de treinamento sem precisar de habilidades prévias de edição. Nossa plataforma intuitiva de vídeo de IA permite que você gere conteúdo de vídeo envolvente diretamente do texto, tornando a produção de vídeos profissionais acessível a todos em sua equipe.
Como os avatares de IA da HeyGen melhoram a entrega de informações?
Os avatares de IA realistas da HeyGen atuam como apresentadores envolventes, entregando sua mensagem com áudio sincronizado e expressões realistas. Eles transformam roteiros estáticos em vídeos dinâmicos gerados por IA, tornando o treinamento de funcionários e outros conteúdos informativos mais cativantes e fáceis de absorver para os espectadores.