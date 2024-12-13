Gerador de Vídeos de Treinamento Corporativo: Crie Conteúdo de L&D Envolvente

Crie vídeos de treinamento de funcionários envolventes com avatares de IA realistas, simplificando a produção para equipes de L&D.

Desenvolva um módulo de integração de 45 segundos para novos funcionários, direcionado a equipes de L&D, com um estilo visual profissional e envolvente, e narração clara, facilmente criado ao inserir seu roteiro para gerar uma apresentação de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma atualização de conformidade de 60 segundos para funcionários existentes, voltada para oficiais de conformidade, utilizando um estilo visual moderno e interativo apresentado por um avatar de IA, destacando os poderosos avatares de IA da HeyGen para entregar informações chave.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento técnico detalhado de 90 segundos explicando um novo recurso de software para equipes técnicas, utilizando um estilo visual claro e passo a passo com gráficos animados, montado sem esforço usando a ampla gama de Modelos e cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma introdução de 30 segundos à cultura da empresa para novos contratados, destinada a departamentos de RH, com uma voz informativa e humanizada, possibilitada pelas avançadas capacidades de geração de narração da HeyGen.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento Corporativo

Produza rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade e envolventes para suas equipes de L&D e funcionários com nossa plataforma de vídeo de IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando o roteiro do seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma utiliza Texto-para-vídeo a partir do roteiro para transformar instantaneamente seu texto em cenas de vídeo envolventes.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca e entregar sua mensagem. Este recurso aumenta o engajamento e a personalização em seus módulos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais, música de fundo e cenas dinâmicas. Nossa geração de narração garante uma narração clara e impactante para seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento e exporte-o em vários formatos adequados para seu LMS ou plataformas internas. Nossa plataforma suporta redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para entrega ideal.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Treinamentos Complexos de Conformidade e Técnicos

Transforme regulamentos de conformidade complexos e instruções técnicas em lições de vídeo claras e envolventes geradas por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento envolventes?

A HeyGen capacita as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de alta qualidade sem esforço usando IA. Basta inserir seu roteiro, e nosso avançado gerador de vídeos de IA o transforma em um vídeo profissional com avatares de IA realistas e narrações personalizáveis, acelerando drasticamente o processo de criação de vídeos.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece amplo controle criativo, permitindo que você escolha entre vários avatares de IA, personalize narrações e utilize uma ampla seleção de modelos e cenas. Você também pode integrar o logotipo e as cores da sua marca para garantir que todos os seus vídeos gerados por IA mantenham uma aparência consistente e profissional.

A criação de vídeos com a HeyGen é acessível para usuários sem habilidades de edição?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa se torne um criador de vídeos de treinamento sem precisar de habilidades prévias de edição. Nossa plataforma intuitiva de vídeo de IA permite que você gere conteúdo de vídeo envolvente diretamente do texto, tornando a produção de vídeos profissionais acessível a todos em sua equipe.

Como os avatares de IA da HeyGen melhoram a entrega de informações?

Os avatares de IA realistas da HeyGen atuam como apresentadores envolventes, entregando sua mensagem com áudio sincronizado e expressões realistas. Eles transformam roteiros estáticos em vídeos dinâmicos gerados por IA, tornando o treinamento de funcionários e outros conteúdos informativos mais cativantes e fáceis de absorver para os espectadores.

