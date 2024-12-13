Criador de Vídeos de Orientação no Local de Trabalho: Integração de Funcionários Sem Esforço

Simplifique a integração de novos contratados e aumente o engajamento com nossos poderosos avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para mostrar a cultura da empresa e comunicar efetivamente os processos essenciais do local de trabalho para novos contratados em uma força de trabalho híbrida. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para um estilo visual dinâmico, misturando imagens energéticas da equipe com sobreposições gráficas claras, tudo acompanhado por uma narração animada e uma trilha sonora inspiradora.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento conciso de 90 segundos para todos os funcionários, explicando um processo complexo do local de trabalho passo a passo. O estilo visual deve ser altamente instrutivo e claro, integrando gravações de tela com destaques animados, apoiado por uma narração autoritária, mas acessível. Certifique-se de que o vídeo inclua legendas do HeyGen para máxima clareza e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional impactante de 30 segundos direcionado a equipes de RH, ilustrando como o HeyGen pode simplificar a integração e aumentar o engajamento dos funcionários. O estilo visual deve ser profissional e persuasivo, apresentando animações de texto dinâmicas e infográficos concisos, impulsionado por uma narração confiante gerada via capacidade de texto para vídeo do HeyGen, ambientado em uma trilha sonora energética e motivadora.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação no Local de Trabalho

Crie rapidamente vídeos de integração de funcionários envolventes e informativos para dar as boas-vindas a novos contratados e simplificar seus processos de RH com nosso criador de vídeos de IA intuitivo.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para novos contratados, ou comece com uma tela em branco para construir seu vídeo de boas-vindas personalizado.
2
Step 2
Gere Conteúdo
Insira seu roteiro ou use nossa ferramenta de script de IA para criar conteúdo atraente. Em seguida, selecione um Avatar de IA realista para apresentar seu vídeo de orientação no local de trabalho.
3
Step 3
Personalize e Marque
Personalize seu vídeo adicionando o logotipo da sua empresa, cores da marca e mídia relevante de nossa extensa biblioteca de mídia ou de seus próprios uploads.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seu vídeo de orientação polido usando nossos recursos de redimensionamento e exportação de proporção, tornando-o pronto para compartilhar e melhorar a experiência de seus novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a Cultura da Empresa

Produza vídeos de boas-vindas inspiradores que comunicam efetivamente a cultura e os valores únicos da sua empresa para novos membros da equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de IA intuitivo, permitindo que as equipes de RH produzam rapidamente vídeos de integração de funcionários envolventes. Utilize modelos de vídeo personalizáveis, Avatares de IA e texto para fala para entregar vídeos de boas-vindas personalizados para novos contratados e simplificar os processos de integração.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para vídeos de treinamento no local de trabalho?

O HeyGen aproveita recursos avançados de IA, incluindo Avatares de IA realistas e scripts gerados por IA a partir de texto para fala, para criar vídeos de treinamento impactantes. Isso simplifica o processo de edição de vídeo, tornando a educação mais eficiente para processos de trabalho e compartilhamento de conhecimento.

Posso personalizar meus vídeos de orientação no local de trabalho com as ferramentas do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de orientação no local de trabalho, desde a escolha de modelos de vídeo adequados e personagens animados até a incorporação das cores e logotipo da sua marca. Isso garante que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a cultura e a marca da sua empresa.

Como o HeyGen facilita a criação de tutoriais técnicos e vídeos de processos?

O HeyGen integra capacidades de gravação de tela de alta qualidade e ferramentas intuitivas de edição de vídeo, tornando fácil produzir tutoriais em vídeo claros e passo a passo. Você pode combinar gravações de tela com Avatares de IA e narrações para explicar processos complexos do local de trabalho de forma eficaz para os funcionários.

