O HeyGen integra capacidades de gravação de tela de alta qualidade e ferramentas intuitivas de edição de vídeo, tornando fácil produzir tutoriais em vídeo claros e passo a passo. Você pode combinar gravações de tela com Avatares de IA e narrações para explicar processos complexos do local de trabalho de forma eficaz para os funcionários.