Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de treinamento de segurança" animado de 45 segundos demonstrando procedimentos adequados de saída de emergência para todos os funcionários, especialmente crítico para a conscientização sobre "Segurança no Trabalho". O vídeo deve aproveitar os "Avatares de IA" da HeyGen para atuar em cenários e incorporar instruções claras e concisas geradas via "Texto para vídeo a partir de roteiro" em um estilo dinâmico e visualmente instrutivo, garantindo fácil compreensão pela força de trabalho em geral.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um lembrete de "vídeo de treinamento de conformidade" de 30 segundos direcionado a todos os funcionários existentes sobre protocolos de privacidade de dados, usando um estilo visual informativo e acelerado com música de fundo nítida. Incorpore informações textuais críticas usando "Legendas" para acessibilidade e aumente o engajamento visual com imagens relevantes do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen, tornando este curto "vídeo de treinamento" impactante e memorável.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para líderes de equipe e gerência, servindo como uma vitrine atualizada do "criador de vídeos de diretrizes do local de trabalho", destacando novas políticas de comunicação. Este projeto exige uma estética visual sofisticada e moderna, usando "Avatares de IA" para apresentar informações complexas de forma clara, enquanto garante que a exportação final possa ser adaptada para várias plataformas internas através de "Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Diretrizes do Local de Trabalho

Crie de forma eficiente vídeos profissionais e envolventes de diretrizes do local de trabalho com IA, garantindo comunicação clara das políticas da empresa e padrões de segurança.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Comece inserindo o conteúdo das diretrizes do seu local de trabalho. Nossa funcionalidade de texto para vídeo converte seu roteiro em um vídeo dinâmico, perfeito para qualquer vídeo de treinamento.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA Envolvente
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar suas diretrizes com um toque profissional e envolvente.
3
Step 3
Aplique o Branding da Sua Empresa
Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando nossos controles de branding para garantir que seu vídeo esteja alinhado com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos de Conformidade
Uma vez finalizado, exporte facilmente seus vídeos de treinamento de conformidade em vários formatos, prontos para distribuição à sua equipe.

Casos de Uso

Produza rapidamente clipes de vídeo envolventes para comunicação interna.

Produza rapidamente clipes de vídeo envolventes para comunicação interna

.

Gere clipes de vídeo concisos e impactantes em minutos para comunicar efetivamente atualizações e políticas do local de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de diretrizes do local de trabalho?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais de diretrizes do local de trabalho transformando texto em conteúdo envolvente com avatares de IA e modelos pré-construídos. Isso permite que qualquer membro da equipe rapidamente se torne um criador de vídeos de treinamento, garantindo comunicação consistente das políticas da empresa.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes?

A HeyGen capacita os usuários com extensas opções criativas para vídeos de treinamento de conformidade, incluindo diversos avatares de IA, Modelos de Vídeo de Políticas do Local de Trabalho personalizáveis e controles de branding para manter a identidade visual da sua empresa. Sua biblioteca de mídia integrada também fornece ricos ativos de estoque, tornando-a um versátil Gerador de Vídeos de Treinamento de Segurança de IA.

A HeyGen pode funcionar como um eficiente Gerador de Vídeos de Treinamento de Segurança de IA?

Absolutamente. A HeyGen é um Gerador de Vídeos de Treinamento de Segurança de IA ideal, utilizando avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para produzir vídeos de treinamento de segurança claros e impactantes. Ela permite que as empresas comuniquem rapidamente informações vitais de Segurança no Trabalho para suas equipes.

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de políticas da empresa?

A HeyGen simplifica drasticamente a produção de vídeos de políticas da empresa convertendo texto em vídeo a partir de roteiro com geração de narração natural e legendas automáticas. Este gerador de vídeos de IA permite a criação e distribuição rápida de conteúdo essencial de políticas da empresa, economizando tempo e recursos significativos.

