Criador de Vídeos de Guia do Local de Trabalho – Crie Treinamentos Envolventes

Aumente o engajamento em treinamentos e simplifique a integração com documentação em vídeo dinâmica, facilmente criada com Texto-para-Vídeo a partir de seus roteiros.

Crie um vídeo explicativo de 45 segundos 'guia prático' para novos contratados, demonstrando o uso eficiente de nossa plataforma de comunicação interna. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável mostrando funcionalidades principais em um estilo visual profissional e envolvente, complementado por uma narração clara e animada. O público-alvo são novos funcionários, visando integrá-los rapidamente ao nosso fluxo de trabalho digital usando os avatares de IA da HeyGen para entregar apresentações consistentes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento informativo de 60 segundos para membros da equipe existentes, focando em uma nova atualização de software para melhorar o 'compartilhamento de conhecimento' entre departamentos. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando gráficos animados e uma voz tranquilizadora e experiente. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir a entrega precisa e concisa de informações complexas para líderes de equipe e gerentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento de documentação em vídeo conciso de 30 segundos ilustrando uma solução rápida para um problema comum de TI, formatado como um 'guia passo a passo'. Este vídeo é direcionado ao pessoal em geral que busca soluções técnicas imediatas, apresentando uma estética visual limpa e direta com um tom acessível e útil. Aproveite a geração de Narração da HeyGen para articular cada passo claramente, tornando instruções complexas fáceis de seguir.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um segmento envolvente de 'criador de vídeos de guia do local de trabalho' de 90 segundos para a integração de novos funcionários, apresentando a cultura da empresa e recursos essenciais. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo com transições dinâmicas, acompanhado por uma voz encorajadora e amigável. Este vídeo é especificamente para novos contratados, visando criar uma primeira impressão positiva utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para agilizar a produção e manter a consistência da marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Guia do Local de Trabalho

Crie facilmente guias de vídeo profissionais para integração, treinamento e compartilhamento de conhecimento com nossa plataforma intuitiva e com IA.

1
Step 1
Cole Seu Conteúdo
Comece colando seu roteiro de texto. A capacidade de **Texto-para-Vídeo** da HeyGen transforma seu conteúdo escrito em narração falada, formando a espinha dorsal do seu guia.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade diversificada de **avatares de IA** para apresentar seu guia. Personalize a aparência e a voz deles para combinar com sua marca e envolver seu público.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Enriqueça seu guia com sua identidade única. Utilize os **controles de Branding** para adicionar seu logotipo, cores personalizadas e fontes, garantindo uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte seu guia de vídeo profissional com redimensionamento e exportações de **proporção de aspecto** precisos. Compartilhe sua criação para apoiar efetivamente suas iniciativas de compartilhamento de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos do Local de Trabalho

.

Esclareça tópicos complexos do local de trabalho e melhore a compreensão e educação dos funcionários com guias de vídeo e documentação fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar roteiros em vídeos explicativos envolventes?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de Texto-para-Vídeo com IA, permitindo que você transforme seus roteiros em vídeos explicativos cativantes. Basta inserir seu texto, e a HeyGen pode gerar narrações realistas e animar avatares de IA para apresentar seu conteúdo, simplificando a criação de documentação em vídeo dinâmica.

O que torna a HeyGen ideal para criar vídeos de treinamento e guias práticos?

A HeyGen oferece uma solução abrangente para criar vídeos de treinamento envolventes e guias práticos passo a passo. Com uma ampla gama de modelos e a capacidade de usar avatares de IA, a HeyGen ajuda a aumentar o engajamento em treinamentos e torna o compartilhamento de conhecimento complexo simples e visualmente atraente para integração ou educação interna.

A HeyGen pode ajudar a criar documentação em vídeo rapidamente para guias do local de trabalho?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar rapidamente documentação em vídeo e vídeos de guias do local de trabalho através de sua plataforma com IA. Sua interface intuitiva e capacidades de Texto-para-Vídeo automatizam grande parte do processo de produção, melhorando significativamente a eficiência na criação de recursos internos vitais.

A HeyGen oferece opções de personalização para conteúdo de vídeo com marca?

Com certeza, a HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você aplique o logotipo e as cores da sua empresa para garantir que todos os seus vídeos explicativos e documentação em vídeo estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você também pode aproveitar vários modelos e personalizar cenas com um editor de arrastar e soltar para resultados polidos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo