Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 60 segundos focado em protocolos críticos de segurança no local de trabalho, voltado para todos os funcionários e apresentando um estilo visual sério, mas acessível, com uma narração calma e autoritária. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma mensagem profissional e impactante, garantindo que todos compreendam as medidas de segurança vitais.
Desenhe um vídeo explicativo de 30 segundos para o RH, destinado aos funcionários atuais, anunciando um novo benefício da empresa com uma estética visual envolvente e moderna e uma trilha de áudio clara e entusiástica. Este projeto usará efetivamente a geração de Narração da HeyGen para articular os detalhes, garantindo que a atualização seja concisa, positiva e facilmente compreendida por todos os membros da equipe.
Produza um vídeo de treinamento de 50 segundos especificamente para líderes de departamento, delineando as melhores práticas para promover uma cultura de trabalho positiva, apresentado com um estilo visual profissional e de marca e uma entrega de áudio confiante e inspiradora. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para criar eficientemente esta mensagem impactante, garantindo consistência em toda a comunicação de liderança.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Crie Treinamento de Conduta no Local de Trabalho de Forma Eficiente.
Produza rapidamente uma ampla gama de vídeos de treinamento de funcionários para conduta no local de trabalho, alcançando todos os seus funcionários globais de forma rápida e consistente.
Aumente o Engajamento e a Retenção dos Funcionários.
Utilize avatares de IA e modelos de vídeo dinâmicos para aumentar o engajamento e a retenção em treinamentos cruciais de conduta no local de trabalho e conformidade.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar os vídeos de treinamento de funcionários?
A HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes, vídeos de RH e vídeos de conduta no local de trabalho usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Isso permite a entrega eficiente de informações críticas, como vídeos de treinamento de conformidade e vídeos de integração de funcionários.
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais de segurança no local de trabalho?
Sim, a HeyGen é um criador ideal de vídeos de conduta no local de trabalho, permitindo que as empresas produzam rapidamente vídeos profissionais de segurança no local de trabalho. Você pode utilizar as capacidades de Texto-para-vídeo e controles de marca para garantir que sua mensagem seja clara e consistente.
Quais controles de marca estão disponíveis para meus vídeos de RH?
A HeyGen oferece extensos controles de marca, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes em todos os seus vídeos de RH. Isso garante consistência de marca em todo o seu conteúdo de treinamento de funcionários e conformidade.
Com que rapidez posso produzir um vídeo de integração de funcionários com a HeyGen?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários e outros materiais de treinamento com sua interface intuitiva e avatares de IA. Você pode transformar roteiros em vídeos profissionais rapidamente usando os recursos de Texto-para-vídeo, tornando a produção de vídeos eficiente.