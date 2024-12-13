Seu Criador Definitivo de Vídeos de Conformidade no Local de Trabalho

Capacite as equipes de RH a criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes e eficazes com avatares de IA realistas.

Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 45 segundos para novos contratados, focando em protocolos essenciais de segurança no local de trabalho. O vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional, mas amigável, guiando os espectadores através das principais medidas de segurança, usando visuais brilhantes e acolhedores e uma narração animada e clara gerada pela geração de Voz do HeyGen. Esta introdução envolvente visa estabelecer um tom positivo para todos os novos funcionários.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes de RH e funcionários existentes que precisam de uma atualização sobre regulamentos de privacidade de dados como GDPR e HIPAA, é necessário um vídeo informativo de 60 segundos. Este vídeo deve adotar um estilo visual corporativo limpo com animações sutis e uma voz calma e autoritária explicando aspectos críticos de conformidade. Ao aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, textos legais complexos podem ser traduzidos em uma narrativa facilmente digerível, garantindo clareza para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial dinâmico de 30 segundos sobre o criador de vídeos de conformidade no local de trabalho, voltado para gerentes que precisam produzir rapidamente atualizações internas. Este vídeo deve mostrar a eficiência do uso dos Modelos & cenas do HeyGen, combinando visuais modernos e dinâmicos com uma narração energética e concisa. O objetivo é destacar como um criador de vídeos de IA pode simplificar a criação de comunicações urgentes de conformidade.
Prompt de Exemplo 3
Funcionários operacionais, especialmente aqueles em funções de alto risco, precisam de um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos que ilustre claramente os procedimentos corretos para manuseio de materiais perigosos, reforçando a segurança no local de trabalho. O vídeo deve apresentar visuais realistas baseados em cenários utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e mostrar diversos avatares de IA demonstrando etapas cruciais. Uma narração clara e instrutiva, complementada por texto na tela, garantirá a máxima compreensão para este público-alvo específico.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conformidade no Local de Trabalho

Crie vídeos de treinamento de conformidade profissional para suas equipes de RH usando ferramentas impulsionadas por IA, garantindo comunicação clara e educação eficiente dos funcionários.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de conformidade no criador de vídeos de IA. Nossa plataforma converte seu texto em uma narrativa visual instantaneamente, formando a base do seu treinamento através da capacidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para ser o apresentador do seu vídeo de conformidade. Isso adiciona um toque humano, tornando seu treinamento mais envolvente e relacionável.
3
Step 3
Adicione Visuais e Cenas
Enriqueça seu treinamento de conformidade com Modelos & cenas prontos para uso. Incorpore facilmente visuais, textos e elementos relevantes para transmitir claramente informações complexas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize e exporte seus vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade usando redimensionamento de proporção e exportações. Eles estão agora prontos para serem compartilhados com seus funcionários, garantindo aprendizado acessível e consistente em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Conformidade

.

Transforme diretrizes regulatórias ou de segurança no local de trabalho complexas em lições em vídeo facilmente compreensíveis e impactantes para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar nossos vídeos de treinamento de conformidade com elementos criativos?

O HeyGen permite que as equipes de RH criem vídeos de treinamento de conformidade envolventes e eficazes usando geração de conteúdo impulsionada por IA. Você pode aproveitar uma ampla gama de Modelos & cenas e incorporar avatares de IA para tornar suas lições mais interativas e visualmente atraentes.

O que torna o HeyGen um criador eficaz de vídeos de conformidade no local de trabalho para equipes de RH?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de conformidade no local de trabalho utilizando avatares de IA e a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso permite que as equipes de RH produzam rapidamente conteúdo de treinamento de alta qualidade para tópicos como integração de funcionários e segurança no local de trabalho, sem a necessidade de habilidades complexas de produção.

O HeyGen suporta capacidades de localização para conteúdo de conformidade diversificado?

Sim, o HeyGen suporta uma geração robusta de Voz, permitindo que você entregue vídeos de treinamento de conformidade em vários idiomas. Isso garante que sua força de trabalho global receba informações claras e culturalmente relevantes sobre tópicos como conformidade com GDPR ou HIPAA.

Podemos personalizar a identidade visual dos nossos vídeos de treinamento de conformidade usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para integrar seu logotipo e cores da marca diretamente em seus vídeos de treinamento de conformidade. Você também pode selecionar entre vários Modelos & cenas para manter uma aparência consistente e profissional para todo o seu conteúdo gerado por IA.

