Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 45 segundos para novos contratados, focando em protocolos essenciais de segurança no local de trabalho. O vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional, mas amigável, guiando os espectadores através das principais medidas de segurança, usando visuais brilhantes e acolhedores e uma narração animada e clara gerada pela geração de Voz do HeyGen. Esta introdução envolvente visa estabelecer um tom positivo para todos os novos funcionários.

