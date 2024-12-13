O HeyGen apoia a Integração de Funcionários eficiente e a educação contínua por meio da rápida criação de vídeos de conformidade claros, apresentando Avatares de IA realistas. Os vídeos podem ser facilmente exportados para integração em qualquer plataforma de e-learning ou LMS, facilitando o treinamento em áreas críticas como conformidade com o GDPR.