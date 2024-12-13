Domine a Conformidade com Nosso Gerador de Vídeos de Conformidade no Local de Trabalho

Crie vídeos de treinamento de conformidade envolventes sem esforço com avatares de IA, aumentando o engajamento dos funcionários e simplificando as tarefas de RH.

Crie um gerador de vídeo explicativo de 1 minuto sobre conformidade no local de trabalho, direcionado a novos funcionários que lidam com dados sensíveis, focando nos princípios essenciais de conformidade com o GDPR. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando gráficos claros, apresentado por um avatar de IA amigável para transmitir informações com uma narração autoritária, mas acessível.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade regulatória de 90 segundos para todos os funcionários, especialmente equipes de RH e gerentes, destacando atualizações de políticas. O vídeo requer um estilo visual moderno e envolvente, com destaques de texto na tela e cenários práticos, apoiado por uma trilha de áudio conversacional e legendas essenciais para melhorar a Acessibilidade do Vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um segmento de 45 segundos de Integração de Funcionários para equipes de RH que desejam apresentar a cultura e os benefícios da empresa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual animado e acolhedor, com cores e ícones da marca, entregue com uma narração animada e amigável, aproveitando os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para produção rápida.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um módulo essencial de e-learning de 2 minutos para que os gerentes disseminem rapidamente atualizações sobre políticas da empresa em evolução. Este vídeo direto e profissional, combinando imagens de arquivo e sobreposições de texto claras com uma narração concisa, pode ser criado de forma eficiente usando Texto-para-vídeo a partir do script diretamente do documento de política.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conformidade no Local de Trabalho

Transforme sem esforço suas políticas de conformidade em vídeos de treinamento envolventes com IA, projetados para aumentar a compreensão e adesão dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de conformidade. Nosso recurso de Texto-para-vídeo dará vida às suas palavras, facilitando a produção de vídeos de treinamento de conformidade claros.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma ampla gama de Avatares de IA para ser o rosto do seu treinamento. Personalize sua aparência e adicione o branding da sua empresa para um toque profissional.
3
Step 3
Gere Narrações Dinâmicas
Utilize nossa geração avançada de Narração para adicionar áudio com som natural que sincroniza perfeitamente com seu roteiro, dando vida à sua mensagem de conformidade.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Após a revisão, Exporte seu vídeo finalizado com várias proporções, pronto para sua equipe. Você pode então implantá-lo facilmente para um Treinamento de Conformidade Regulatório abrangente.

Casos de Uso

Esclareça Tópicos Regulatórios Complexos

Transforme informações regulatórias e políticas complexas em conteúdo de vídeo facilmente compreensível, impulsionado por IA, para um aprendizado eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade no local de trabalho?

O HeyGen funciona como um avançado criador de vídeos de IA, permitindo que as equipes de RH gerem rapidamente vídeos de treinamento de conformidade no local de trabalho envolventes. Suas capacidades de Texto-para-vídeo e Avatares de IA agilizam a produção, garantindo uma mensagem clara e consistente para todos os requisitos de treinamento de conformidade regulatória.

O HeyGen pode garantir que os vídeos de treinamento de conformidade regulatória sejam acessíveis a todos os funcionários?

Sim, o HeyGen melhora significativamente a Acessibilidade do Vídeo, fornecendo legendas automáticas e geração versátil de narração. Isso garante compreensão abrangente e engajamento efetivo dos funcionários com conteúdo de e-learning para públicos diversos.

Quais recursos personalizáveis o HeyGen oferece para conteúdo de conformidade com a marca?

O HeyGen oferece extensos modelos de vídeo personalizáveis e controles robustos de Branding, permitindo que as equipes de RH integrem perfeitamente logotipos e cores da empresa. Esses recursos criam vídeos de conformidade profissionais e alinhados à marca que ressoam com os funcionários.

Para educação contínua em conformidade, como o HeyGen auxilia as equipes de RH na integração de funcionários?

O HeyGen apoia a Integração de Funcionários eficiente e a educação contínua por meio da rápida criação de vídeos de conformidade claros, apresentando Avatares de IA realistas. Os vídeos podem ser facilmente exportados para integração em qualquer plataforma de e-learning ou LMS, facilitando o treinamento em áreas críticas como conformidade com o GDPR.

