Gerador de Vídeos de Comunicação no Local de Trabalho: Envolva Sua Equipe

Simplifique as comunicações internas e aumente o engajamento usando avatares de IA para criar vídeos atraentes.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para novos contratados, visando melhorar a comunicação entre os funcionários, servindo como um vídeo de integração. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável transmitindo os principais valores da empresa em um tom caloroso e profissional, com um estilo visual moderno e limpo e geração de narração clara, tornando o primeiro dia acolhedor para sua equipe.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 45 segundos explicando uma recente atualização de processo para todos os funcionários, especialmente as equipes de projeto. Este vídeo explicativo precisa de um estilo visual informativo, passo a passo, com texto na tela, utilizando texto-para-vídeo a partir do roteiro para precisão e legendas geradas automaticamente para garantir clareza em toda a organização.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de comunicação interna de 30 segundos para todos os funcionários, destacando um recurso de destaque de funcionário. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio edificante e celebrativo, aproveitando uma seleção de modelos e cenas atraentes e enriquecido com imagens da biblioteca de mídia/suporte de estoque para mostrar as conquistas da equipe e fomentar uma cultura de conexão.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo rápido de comunicação no local de trabalho de 20 segundos para entregar um anúncio importante de notícias da empresa a todos os funcionários. Este vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e impactante com uma voz direta e autoritária, aproveitando o gerador de vídeo de IA para sintetizar rapidamente as informações e usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para distribuição em várias plataformas internas de forma contínua.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Comunicação no Local de Trabalho

Simplifique as comunicações internas e crie vídeos envolventes sem esforço com um gerador de vídeo alimentado por IA, projetado para o local de trabalho moderno.

1
Step 1
Crie a partir do Texto
Comece colando seu roteiro diretamente na plataforma. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro transforma seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Selecione o Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem. Personalize sua aparência e gestos para combinar perfeitamente com o tom e estilo da sua marca.
3
Step 3
Personalize e Marque
Enriqueça seu vídeo adicionando música de fundo, visuais de nossa biblioteca de mídia e aplicando seus controles de Branding corporativo, incluindo logotipos e cores da marca para manter a consistência.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Nossa plataforma adicionará automaticamente legendas e sincronizará narrações. Exporte seu vídeo finalizado em vários formatos de proporção de aspecto para fácil compartilhamento em todos os seus canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Internas Inspiradoras

.

Crie mensagens impactantes e conteúdo motivacional para aumentar o moral dos funcionários e fomentar uma cultura de trabalho positiva.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a comunicação interna para empresas?

O HeyGen transforma a comunicação interna ao permitir a criação rápida de conteúdos de vídeo envolventes, substituindo memorandos e atualizações tradicionais. Aproveite avatares de IA e geração de texto-para-vídeo para produzir vídeos de comunicação interna de qualidade profissional para treinamento de funcionários, anúncios e mais.

O que torna o HeyGen um gerador eficaz de vídeos de comunicação no local de trabalho?

O HeyGen é um gerador de vídeos de IA eficaz que simplifica a criação de vídeos dinâmicos de comunicação no local de trabalho. Com seu editor de vídeo intuitivo, você pode facilmente produzir vídeos de treinamento, vídeos de integração de funcionários e notícias importantes da empresa usando modelos de vídeo personalizados e seus próprios elementos de marca.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais sem uma equipe de produção dedicada?

Sim, o HeyGen capacita qualquer pessoa a criar vídeos profissionais sem esforço, mesmo sem uma equipe de produção de vídeo dedicada. Utilize avatares de IA avançados e um poderoso gerador de texto-para-vídeo para transformar roteiros em comunicação de vídeo polida, completa com áudio sincronizado e legendas.

Como o HeyGen pode melhorar vários tipos de comunicação com funcionários?

O HeyGen melhora significativamente a comunicação com funcionários em diversas necessidades, desde a produção de vídeos explicativos envolventes e atualizações de notícias da empresa até destaques personalizados de funcionários. Sua ferramenta de vídeo versátil apoia a criação de conteúdo visual impactante para locais de trabalho híbridos e equipes remotas, garantindo clareza organizacional.

