Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para novos contratados, visando melhorar a comunicação entre os funcionários, servindo como um vídeo de integração. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável transmitindo os principais valores da empresa em um tom caloroso e profissional, com um estilo visual moderno e limpo e geração de narração clara, tornando o primeiro dia acolhedor para sua equipe.

Gerar Vídeo