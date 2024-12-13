Criador de Vídeos Educacionais para a Força de Trabalho: Crie Treinamentos Envolventes

Transforme programas de L&D e compartilhamento de conhecimento com apresentações dinâmicas. Use avatares de IA para criar vídeos de treinamento e instrução envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos direcionado a todos os funcionários atuais para esclarecer uma nova política de privacidade de dados. Elabore o conteúdo instrucional usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e consistência, adicionando legendas para acessibilidade, tudo dentro de um estilo visual profissional e fácil de entender com narração calma.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento dinâmico de 30 segundos para líderes de equipe e gerentes, destacando um novo recurso em nosso software interno de gerenciamento de projetos. Aproveite os diversos Modelos e cenas do HeyGen para criar um estilo visual moderno e dinâmico com música energética e narração concisa, utilizando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para visuais rápidos e impactantes que destacam funcionalidades chave e alcançam uma apresentação dinâmica.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 90 segundos para compartilhamento de conhecimento em toda a empresa, apresentando histórias de sucesso de funcionários de programas recentes de L&D. Adote um estilo visual profissional, mas pessoal, com música de fundo sutil, garantindo que a narrativa seja entregue por meio de geração de narração envolvente e otimizada para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para alcançar efetivamente todos os membros da equipe.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais para a Força de Trabalho

Transforme sem esforço seus materiais de treinamento em conteúdo instrucional envolvente e vídeos explicativos para potencializar seus programas de L&D.

1
Step 1
Escolha Sua Base de Vídeo
Comece seus vídeos de treinamento selecionando entre uma variedade de Modelos e cenas profissionais ou colando seu roteiro para geração instantânea de conteúdo.
2
Step 2
Adicione Apresentadores Envolventes
Dê vida ao seu conteúdo instrucional integrando avatares de IA realistas, tornando o compartilhamento de conhecimento mais dinâmico e pessoal.
3
Step 3
Aplique Recursos de Acessibilidade
Garanta que suas mensagens sejam claras para todos os aprendizes utilizando legendas automáticas, proporcionando clareza em cada vídeo educacional para a força de trabalho.
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo
Finalize seus vídeos explicativos e prepare-os para publicação com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações flexíveis, prontos para seus programas de L&D.

Simplifique Conteúdo Instrucional Complexo

Transforme assuntos complexos em conteúdo instrucional claro e digerível e vídeos explicativos, aprimorando o compartilhamento de conhecimento e a compreensão para sua força de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais para a força de trabalho?

O HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos educacionais para a força de trabalho, permitindo que os usuários produzam rapidamente vídeos de treinamento envolventes e conteúdo instrucional. Aproveite os avatares de IA e a criação de texto-para-vídeo sem interrupções, juntamente com Modelos e cenas profissionais, para transformar ideias complexas em lições visuais claras.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos explicativos envolventes e apresentações dinâmicas?

Com certeza, o HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos cativantes e apresentações dinâmicas com facilidade. Utilize avatares de IA realistas e geração avançada de narração, complementados por legendas automáticas, para transmitir sua mensagem de forma eficaz.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver conteúdo de L&D e integração?

O HeyGen oferece recursos robustos ideais para aprimorar programas de L&D e criar vídeos de integração impactantes. Com a criação de texto-para-vídeo, você pode transformar roteiros em conteúdo profissional, enriquecido ainda mais pelo suporte extenso da Biblioteca de mídia/estoque.

Como os modelos e opções de exportação do HeyGen agilizam a produção de vídeos?

O HeyGen agiliza a produção de vídeos através de uma rica seleção de Modelos e cenas profissionais, ajudando você a começar rapidamente. Além disso, com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações flexíveis, você pode otimizar facilmente seu conteúdo de compartilhamento de conhecimento para várias plataformas.

