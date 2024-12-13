Gerador de Vídeos Educacionais para a Força de Trabalho: Impulsione o Treinamento Agora

Produza facilmente vídeos de treinamento impactantes e conteúdo de integração de funcionários com capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de atualização de treinamento de conformidade de 45 segundos especificamente para funcionários existentes, abordando mudanças recentes nas políticas. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, informativo e autoritário, usando texto na tela para destacar regulamentos críticos e um narrador nítido e profissional. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar documentos de políticas em vídeos de treinamento atraentes, completos com legendas precisas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um módulo de microaprendizagem de 60 segundos para equipes de L&D encarregadas de compartilhar conhecimento entre departamentos. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e ilustrativo com uma estética moderna, complementado por uma voz entusiástica e envolvente. Empregue os extensos Modelos & cenas e suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para montar rapidamente uma peça de criador de vídeo educacional que simplifique conceitos complexos em conteúdo facilmente digerível.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de habilitação de vendas de alto impacto de 30 segundos projetado para equipes de vendas explicarem rapidamente novos recursos de produtos a clientes potenciais. Os visuais precisam ser elegantes e dinâmicos, incorporando demonstrações de produtos, enquanto o áudio deve transmitir uma mensagem persuasiva e energética. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas e integre avatares de IA para personificar os benefícios do produto, tornando-o uma solução eficaz de gerador de vídeo de IA para geração de leads.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Educacionais para a Força de Trabalho

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes para a força de trabalho a partir do seu conteúdo, simplificando tópicos complexos e melhorando os resultados de aprendizagem com poderosas ferramentas de IA.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Utilize o recurso de Texto-para-vídeo para transformar seus materiais de treinamento existentes ou um novo roteiro em uma narrativa de vídeo atraente.
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para entregar seu conteúdo educacional, garantindo uma apresentação profissional e envolvente.
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aplique os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, e integre mídia da nossa extensa biblioteca para alinhar com os padrões da sua organização.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo final com legendas automáticas, depois exporte facilmente em vários formatos para distribuição perfeita em suas plataformas de aprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente a Eficácia do Treinamento

Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários e melhorando as taxas de retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais envolventes?

A HeyGen torna a criação de conteúdo de vídeo envolvente incrivelmente fácil, transformando roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações de IA. Sua plataforma intuitiva permite que qualquer pessoa seja um criador de vídeos educacionais, simplificando todo o processo de produção.

Posso personalizar o estilo visual dos meus vídeos de treinamento com a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e fontes para manter a consistência da marca. Você também pode aproveitar uma ampla gama de avatares de IA e modelos prontos para L&D para criar vídeos de treinamento únicos e impactantes adaptados às suas necessidades.

Que tipo de conteúdo existente a HeyGen pode converter em vídeos dinâmicos?

A HeyGen é uma ferramenta versátil de criação de vídeos que pode transformar seus materiais existentes, como apresentações em PowerPoint e documentos PDF, em conteúdo de vídeo dinâmico. Essa capacidade simplifica o processo de reaproveitamento de informações valiosas em vídeos explicativos ou cursos de treinamento envolventes sem esforço.

A HeyGen suporta a criação de vídeos para uma força de trabalho global?

Sim, a HeyGen permite a criação de conteúdo multilíngue, crucial para uma força de trabalho global. Com narrações de IA avançadas e geração de legendas, você pode facilmente produzir vídeos de treinamento e vídeos de integração de funcionários em vários idiomas, garantindo maior alcance e acessibilidade.

