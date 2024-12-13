Eleve o Treinamento com Nosso Gerador de Vídeos de Desenvolvimento de Força de Trabalho

Crie vídeos de treinamento envolventes rapidamente com avatares de IA, transformando conceitos complexos em conhecimento claro e compartilhável para sua equipe.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para novos contratados, apresentando a cultura da empresa e os passos iniciais principais. O estilo visual deve ser moderno e convidativo, apresentando nossas cores de marca e uma narração entusiástica gerada por IA, complementada por um avatar de IA guiando-os através de informações importantes, tornando os vídeos de integração de funcionários uma experiência acolhedora.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 60 segundos voltado para funcionários existentes para compartilhar de forma eficiente as atualizações de novos recursos de software. A estética visual deve ser limpa e didática, usando gravações de tela e texto-para-vídeo claro a partir de roteiro, aprimorado com legendas para acessibilidade, garantindo um compartilhamento de conhecimento eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional atraente de 30 segundos direcionado a gerentes de RH e profissionais de L&D, destacando como nosso gerador de vídeos de desenvolvimento de força de trabalho simplifica a criação de conteúdo. Visualmente, isso deve ser dinâmico e profissional, utilizando diversos modelos e cenas e suporte de biblioteca de mídia/estoque envolvente para ilustrar efetivamente vários recursos educacionais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de demonstração de 40 segundos para equipes globais, demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA para criar conteúdo multilíngue. O design visual deve ser elegante e representativo globalmente, usando um avatar de IA para entregar mensagens em vários idiomas, com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto perfeitos para várias plataformas, atendendo a diversos públicos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Desenvolvimento de Força de Trabalho

Crie de forma eficiente vídeos de treinamento envolventes, conteúdo de integração de funcionários e recursos educacionais com geração de vídeo impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Conteúdo
Cole seu roteiro de treinamento no gerador. Nossa plataforma utiliza geradores de texto-para-vídeo para dar vida aos seus recursos educacionais a partir do seu conteúdo escrito.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu material de treinamento. Esses apresentadores virtuais aprimoram seus vídeos, tornando informações complexas mais envolventes e relacionáveis.
3
Step 3
Adicione Marca & Melhorias
Aplique os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que todos os seus vídeos de integração de funcionários estejam alinhados com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize e exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade, pronto para distribuição. Use redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar seu conteúdo para várias plataformas e compartilhamento de conhecimento sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

.

Transforme conhecimentos técnicos ou especializados complexos em formatos de vídeo facilmente digeríveis e envolventes para uma compreensão aprimorada em toda a sua força de trabalho.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes com criatividade?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes sem esforço, oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca robustos. Você pode facilmente integrar seu logotipo e cores da marca para garantir consistência criativa em todo o seu conteúdo.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para treinamento?

O HeyGen se destaca como um poderoso gerador de vídeo de IA para vídeos de treinamento ao utilizar avatares de IA realistas e converter texto em vídeo de forma fluida. Isso permite a criação rápida de recursos educacionais de alta qualidade sem edição complexa.

O HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues?

Sim, o HeyGen suporta a geração de vídeos multilíngues através de capacidades avançadas de geração de narração e legendas automáticas. Isso garante que seu conteúdo alcance efetivamente um público global.

O HeyGen pode ser usado como um gerador de vídeos de desenvolvimento de força de trabalho?

Absolutamente. O HeyGen é um gerador de vídeos de desenvolvimento de força de trabalho ideal, permitindo a criação de vídeos de integração de funcionários impactantes e conteúdo de compartilhamento de conhecimento usando avatares de IA realistas e um processo simples de texto-para-vídeo.

