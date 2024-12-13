Gerador de Vídeos de Comunicação para a Força de Trabalho: Aumente o Engajamento dos Funcionários

Crie conteúdo visual envolvente para sua força de trabalho. Aproveite a geração de texto-para-vídeo para otimizar comunicações internas e treinamentos.

Crie um vídeo de 1 minuto para uma força de trabalho global explicando uma nova política da empresa, apresentando um avatar de IA profissional que entrega informações claras e concisas com um tom amigável. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar o conteúdo de forma fácil, garantindo consistência e clareza em todas as comunicações internas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de vídeo de 2 minutos fácil de digerir para novos contratados durante a integração de funcionários, destacando os principais valores e processos da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e ilustrativo, complementado por uma narração calorosa e informativa. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um visual profissional e inclua Legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio conciso de 45 segundos para comunicação com equipes remotas, destacando conquistas recentes ou eventos futuros. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico com imagens inspiradoras do suporte de biblioteca de mídia/estoque e uma narração entusiasmada. Certifique-se de que está otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para alcançar todos os funcionários de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 1 minuto e 30 segundos explicando uma atualização técnica complexa ou marco de projeto para equipes técnicas, utilizando uma estética visual moderna e precisa que inclua visualizações de dados claras. Um avatar de IA autoritário deve entregar o conteúdo, gerado através da geração de narração do HeyGen para terminologia consistente, demonstrando como a IA lida com narrativas complexas de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Comunicação para a Força de Trabalho

Crie comunicações internas impactantes e vídeos de treinamento para sua força de trabalho global com facilidade, transformando texto em conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem, depois aproveite o "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para gerar automaticamente a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para representar sua marca e entregar sua mensagem de forma profissional.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo com cores da empresa, logotipos e mídia de fundo usando "Controles de marca" intuitivos para garantir consistência.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para prepará-lo para várias plataformas, garantindo compartilhamento perfeito para suas comunicações internas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore os Anúncios Internos

.

Produza anúncios inspiradores da empresa e comunicações internas envolventes para aumentar o moral dos funcionários e fomentar um ambiente de trabalho conectado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para comunicações internas?

O HeyGen simplifica o processo ao permitir a geração de texto-para-vídeo usando uma interface intuitiva. Ele capacita as equipes a criar rapidamente conteúdo visual envolvente para comunicações internas sem a necessidade de habilidades extensas de design.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para comunicação com a força de trabalho global?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e narrações multilíngues para criar conteúdo de vídeo atraente para uma força de trabalho global. Essa capacidade técnica garante que suas mensagens ressoem em equipes diversas, transformando comunicações internas em experiências impactantes instantaneamente.

O HeyGen pode integrar a marca da empresa em vídeos gerados por IA?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos para integrar perfeitamente a marca da sua empresa em todos os vídeos gerados por IA. Você pode personalizar modelos de vídeo com seus logotipos e cores preferidas, garantindo consistência em anúncios da empresa e materiais de engajamento dos funcionários.

Como o HeyGen pode facilitar a produção escalável de vídeos de treinamento de funcionários?

O HeyGen permite a criação de vídeos de treinamento profissional com facilidade, automatizando muitos aspectos complexos da geração visual e narrativa. Isso permite a produção de módulos de treinamento de funcionários escaláveis e eficazes, com narração clara e visuais explicativos, reduzindo drasticamente os esforços de produção tradicionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo