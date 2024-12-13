Produza um vídeo inspirador de 1 minuto, com ritmo acelerado, para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, demonstrando como transformar seu `fluxo de trabalho de criação de vídeo` usando `ferramentas de IA`. Os visuais devem ser modernos e elegantes, acompanhados por música de fundo animada e uma narração profissional, destacando a facilidade de gerar vídeos rapidamente com as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Avatares de IA" do HeyGen.

Gerar Vídeo