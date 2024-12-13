Gerador de Vídeos de Fluxo de Trabalho: Automatize e Escale Seu Conteúdo

Acelere seu fluxo de trabalho de produção de vídeos e reduza custos usando geração de vídeo por IA, transformando roteiros em vídeos polidos com texto-para-vídeo a partir de script.

Crie um vídeo profissional de 1 minuto, direcionado a desenvolvedores de software e líderes técnicos, demonstrando como usar o HeyGen como um gerador de vídeos de fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser limpo, com gravações de tela claras, complementadas por uma narração calma e explicativa criada usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para explicar conceitos complexos de codificação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 90 segundos para profissionais de TI e arquitetos de sistemas, ilustrando a integração perfeita do HeyGen em fluxos de trabalho de IA existentes. Empregue uma abordagem visual moderna e passo a passo com narração confiante de um avatar de IA, mostrando como a criação de conteúdo automatizado simplifica a documentação técnica.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos de anúncio, voltado para gerentes de produto e equipes de marketing B2B, destacando atualizações rápidas de produtos por meio de geração de vídeo automatizada. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente, com cortes rápidos e uma trilha sonora animada, apresentando legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo sofisticado de 2 minutos para equipes de P&D e pesquisadores de IA, explorando aplicações avançadas de IA generativa na criação de conteúdo de treinamento especializado. O vídeo deve ter um estilo visual futurista com elementos de visualização de dados, acompanhado por uma geração de narração intelectual e precisa fornecida pelo HeyGen para transmitir descobertas de pesquisa complexas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Fluxo de Trabalho

Simplifique sua criação de vídeos com fluxos de trabalho automatizados. Projete, gere e publique vídeos de qualidade profissional de forma eficiente, transformando seu pipeline de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Fluxo de Trabalho
Desenhe seus "fluxos de trabalho visuais" automatizados conectando nós para definir a sequência de tarefas de geração de vídeo. Aproveite os 'Templates e cenas' disponíveis para configurar rapidamente a estrutura do seu projeto.
2
Step 2
Insira Seu Conteúdo
Forneça os materiais brutos para seu vídeo. Você pode utilizar a funcionalidade de 'Texto-para-vídeo a partir de script' para conduzir o processo de "geração de vídeo por IA", ou integrar ativos de mídia existentes.
3
Step 3
Automatize a Geração
O fluxo de trabalho assume o controle, processando suas entradas para "geração de vídeo automatizada", incluindo 'Geração de narração' e outros aprimoramentos de IA.
4
Step 4
Revise e Publique
Finalize seu vídeo aproveitando o 'Redimensionamento de proporção e exportações' para se ajustar perfeitamente a várias plataformas, permitindo "publicação multiplataforma" sem problemas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Treinamento com IA Aprimorados

.

Eleve seus programas de treinamento com vídeos gerados por IA, levando a um maior engajamento dos alunos e melhor retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar os fluxos de trabalho de geração de vídeo por IA?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos oferecendo um poderoso fluxo de trabalho de geração de vídeo por IA. Os usuários podem facilmente construir fluxos de trabalho de IA visualmente, conectando nós para automatizar etapas do roteiro ao resultado final, garantindo iteração mais rápida.

O HeyGen pode se integrar a sistemas existentes de geração de vídeo automatizada?

Sim, o HeyGen oferece capacidades robustas de API, permitindo integração perfeita de fluxos de trabalho com seus sistemas existentes para geração de vídeo automatizada. Isso possibilita controle programático e fluxos de trabalho de IA personalizados para aprimorar sua produção de vídeo.

Quais modelos técnicos de edição de IA o HeyGen utiliza para conteúdo de vídeo?

O HeyGen incorpora modelos avançados de edição de IA para recursos como recorte de IA, reframe de IA e legendas dinâmicas. Essas ferramentas permitem que os usuários refinem precisamente o conteúdo de vídeo e o otimizem para várias plataformas de forma eficiente.

Como o HeyGen oferece controle total e feedback visual instantâneo durante a criação de vídeos?

Os fluxos de trabalho visuais do HeyGen, construídos em uma aplicação baseada em nós, oferecem aos usuários controle total e feedback visual instantâneo. Ao conectar nós, os criadores podem visualizar mudanças ao vivo e iterar mais rapidamente em sua produção de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo