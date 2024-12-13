Desbloqueie a Eficiência com Nosso Gerador de Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho

Acelere o treinamento e a integração de funcionários com modelos personalizáveis, produzindo vídeos de alta qualidade impulsionados por IA.

Crie um vídeo de 1 minuto para treinadores corporativos, mostrando como o HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de treinamento de fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser profissional e informativo, com narração clara, demonstrando como avatares de IA podem simplificar processos complexos, tornando o treinamento mais envolvente. Utilize os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para explicar etapas intrincadas de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado a líderes de equipe, ilustrando como criar rapidamente POPs profissionais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e envolvente, com uma voz amigável de IA explicando os passos. Destaque a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para transformar diretrizes escritas em visuais dinâmicos, aprimorados ainda mais por legendas automáticas para acessibilidade no treinamento de funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 2 minutos de boas-vindas para integração de novos funcionários, voltado para gerentes de RH e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual deve ser polido e em alta definição, acompanhado por uma narração calorosa e profissional. Demonstre como os Modelos e cenas personalizáveis do HeyGen, combinados com suporte robusto de biblioteca de mídia/estoque, permitem a criação de vídeos de alta qualidade que introduzem efetivamente a cultura e os procedimentos da empresa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 30 segundos para equipes de marketing, focando na transformação de roteiros existentes em conteúdo de vídeo dinâmico. Empregue um estilo visual dinâmico e conciso com narração profissional para mostrar como a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen pode ser usada facilmente. Enfatize a flexibilidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas, promovendo a colaboração eficiente da equipe em projetos de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho

Simplifique a criação de vídeos de treinamento corporativo profissionais e envolventes e POPs com ferramentas impulsionadas por IA, aprimorando o aprendizado e a transferência de conhecimento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento. Nossa plataforma de IA generativa usará este texto-para-vídeo a partir de roteiro como base para seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Aumente o engajamento dando um toque humano ao seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Melhorias
Personalize ainda mais seu vídeo com geração de narração profissional. Incorpore elementos de marca e integre mídia relevante da biblioteca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de treinamento de fluxo de trabalho completo com saída de vídeo de alta qualidade, pronto para compartilhamento perfeito em plataformas LMS ou canais internos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Fluxos de Trabalho e POPs Complexos

.

Transforme procedimentos operacionais intrincados e POPs em vídeos impulsionados por IA claros e facilmente digeríveis, aprimorando a compreensão e a conformidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento e POPs impulsionados por IA?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeos de IA intuitivo, simplificando a produção de vídeos de treinamento de fluxo de trabalho abrangentes e POPs. Os usuários podem transformar roteiros em conteúdo envolvente utilizando avatares de IA realistas, diversas narrações de IA e modelos personalizáveis.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento corporativo?

O HeyGen oferece opções robustas de personalização essenciais para criar vídeos de treinamento corporativo. Isso inclui modelos personalizáveis, controles precisos de branding para logotipos e cores, e legendas automáticas, tudo contribuindo para uma saída de vídeo de alta qualidade que se alinha aos padrões da sua marca.

O HeyGen pode ajudar na geração de conteúdo eficaz de treinamento de funcionários?

Absolutamente, o HeyGen é uma plataforma de IA generativa poderosa projetada para criar conteúdo de treinamento de funcionários envolvente de forma eficiente. Aproveitando avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, permite o rápido desenvolvimento de materiais instrucionais, complementados por um extenso suporte de biblioteca de mídia.

Quais são os recursos principais para criar vídeos educacionais de alta qualidade com o HeyGen?

O HeyGen permite a criação de conteúdo educacional de alta qualidade através de seu avançado gerador de vídeos de IA. Os recursos principais incluem uma ampla gama de avatares de IA, legendas automáticas para acessibilidade e capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto, garantindo uma apresentação ideal em várias plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo