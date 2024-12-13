Criador de Vídeos de Instrução de Fluxo de Trabalho Torna Guias Simples

Transforme processos complexos em documentação de vídeo fácil de entender usando avatares de IA.

Crie um vídeo conciso de 45 segundos demonstrando como proprietários de pequenas empresas ou líderes de equipe podem criar de forma eficiente conteúdo de instruções passo a passo usando o criador de vídeos HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e profissional, focando em demonstrações de compartilhamento de tela, acompanhado por uma narração gerada por IA clara e amigável, destacando a facilidade da 'Geração de Narração' e utilizando diversos 'Modelos e cenas' para um produto final polido.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para equipes de suporte técnico e especialistas em integração, destacando o poder da geração de vídeo totalmente automatizada por IA para documentação de vídeo abrangente. Visualmente, empregue uma estética moderna e elegante com 'Avatares de IA' envolventes explicando processos complexos, apoiados por uma trilha sonora dinâmica. Enfatize a simplicidade de transformar um roteiro em um vídeo completo usando as capacidades de 'Texto para vídeo a partir de roteiro'.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing e gerentes de produto, ilustrando como criar vídeos de IA impactantes para lançamentos de produtos ou atualizações de recursos. O estilo visual deve ser vibrante e energético, incorporando elementos animados e imagens de arquivo da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque'. Uma narração profissional gerada por IA com 'Legendas' sincronizadas garantirá máxima acessibilidade e engajamento para o público-alvo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo criativo de 50 segundos para freelancers e criadores de conteúdo, mostrando como criar vídeos explicativos animados cativantes sem habilidades extensas de edição. A apresentação visual deve se inclinar para estilos de ilustração diversos e gráficos em movimento energéticos, utilizando os 'Modelos e cenas' do HeyGen como ponto de partida. Destaque a conveniência do 'Redimensionamento de proporção e exportações' para adaptação sem esforço em várias plataformas sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Instrução de Fluxo de Trabalho

Transforme processos complexos em instruções de vídeo claras e envolventes usando ferramentas com tecnologia de IA. Crie guias passo a passo e documentação profissional de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece redigindo seu roteiro instrucional ou selecionando a partir de uma biblioteca de modelos pré-desenhados para estruturar seu vídeo de fluxo de trabalho. Isso forma a base para guias passo a passo claros e eficazes.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Narrações
Enriqueça seu roteiro com avatares de IA dinâmicos e narrações com som natural. Escolha entre uma variedade de personagens e vozes para explicar cada etapa, tornando suas instruções de fluxo de trabalho altamente envolventes.
3
Step 3
Personalize com Branding e Legendas
Personalize seu vídeo aplicando as cores e o logotipo da sua marca usando controles de Branding. Integre legendas geradas automaticamente para garantir acessibilidade e clareza, fortalecendo sua documentação de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Fluxo de Trabalho
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de fluxo de trabalho de alta qualidade em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Compartilhe seu vídeo de fluxo de trabalho completo em seus canais preferidos para distribuir efetivamente seu conteúdo instrucional.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Produza rapidamente vídeos curtos e cativantes para redes sociais para demonstrar dicas rápidas, recursos de produtos ou etapas de fluxo de trabalho simplificadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de instrução de fluxo de trabalho e guias passo a passo?

O HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos de instrução de fluxo de trabalho, permitindo que os usuários produzam rapidamente guias detalhados e documentação de vídeo abrangente. Com sua geração de vídeo totalmente automatizada por IA, você pode aproveitar modelos pré-construídos para agilizar seu processo de criação de conteúdo de forma eficiente.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para criar conteúdo de vídeo envolvente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos dinâmicos de IA utilizando avatares de IA realistas e narração avançada gerada por IA a partir de texto para fala. Essa combinação permite narrativas profissionais e cativantes sem a necessidade de equipamentos complexos de filmagem ou gravação de áudio.

O HeyGen oferece ferramentas para criar documentação de vídeo personalizável com um toque profissional?

Absolutamente. A plataforma do HeyGen oferece amplos recursos de personalização, incluindo controles de branding, para garantir que sua documentação de vídeo esteja perfeitamente alinhada com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente modificar modelos e incorporar sua própria mídia para alcançar um visual polido e profissional.

Posso usar o HeyGen para produzir estilos de vídeo diversos de forma eficiente para publicação em múltiplas plataformas?

Sim, o HeyGen suporta a produção rápida de estilos de vídeo diversos, desde conteúdo de formato curto até vídeos explicativos detalhados, perfeitos para publicação em múltiplas plataformas. Sua interface amigável e geração de vídeo totalmente automatizada por IA agilizam o processo, permitindo a criação e distribuição rápida em vários canais.

