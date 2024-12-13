Gerador de Instruções de Fluxo de Trabalho: Aumente a Produtividade Agora

Automatize seus guias passo a passo para melhorar a eficiência e economizar tempo usando nossos avatares de IA.

Gere um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e líderes de equipe, mostrando como um Gerador de Fluxo de Trabalho com IA otimiza operações para melhorar a eficiência. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com transições energéticas, complementado por uma narração profissional e animada gerada usando a geração de Voz do HeyGen. Destaque a facilidade de criar conteúdo instrucional diretamente do texto usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrutivo de 45 segundos projetado para gerentes de treinamento e novos funcionários, demonstrando a simplicidade de construir guias claros passo a passo e POPs. Visualmente, este vídeo deve ser limpo e amigável, usando texto na tela para reforçar os pontos, acompanhado por um tom de áudio calmo e orientador. Utilize os avatares de IA do HeyGen para entregar as instruções e garanta acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo atraente de 60 segundos para gerentes de TI e profissionais de operações, ilustrando como soluções de automação de fluxo de trabalho podem economizar tempo significativamente e otimizar processos de negócios. A estética visual deve ser dinâmica, incorporando animações no estilo infográfico e visualizações de dados, acompanhadas por uma narração autoritária e confiante. Enfatize o poder dos Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida e visuais ricos a partir de sua biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo brilhante e amigável de 30 segundos voltado para membros de equipe não técnicos e profissionais de marketing, destacando os benefícios de uma interface sem código para gerar formatação personalizável para instruções. O estilo visual do vídeo deve ser ilustrativo e intuitivo, com uma trilha de áudio otimista e envolvente. Demonstre a versatilidade do HeyGen mostrando seu redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Instruções de Fluxo de Trabalho

Crie vídeos instrucionais profissionais sem esforço com nosso Gerador de Fluxo de Trabalho com IA, transformando processos complexos em guias visuais claros e envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Fluxo de Trabalho
Insira seu processo passo a passo no gerador de manuais de instrução com IA. Este roteiro é então usado pela capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para formar seu vídeo instrucional.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA do HeyGen para guiar visualmente seu público através das instruções. Este recurso eleva seu fluxo de trabalho gerado com um apresentador de IA profissional.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Melhore suas instruções de trabalho digitais com formatação personalizável. Utilize os controles de marca do HeyGen para adicionar logotipos e cores, garantindo uma aparência consistente e envolvente.
4
Step 4
Exporte Seu Guia Final
Gere seu vídeo de fluxo de trabalho completo, aproveitando a geração de narração do HeyGen para uma narração clara. Seu guia instrucional polido está pronto para ser compartilhado, otimizando seus esforços de automação de fluxo de trabalho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos com IA

.

Transforme procedimentos complexos ou diretrizes técnicas em vídeos instrucionais claros e digeríveis, tornando informações complexas acessíveis e aumentando a compreensão em vários fluxos de trabalho.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um Gerador de Fluxo de Trabalho com IA?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros escritos em instruções de trabalho em vídeo envolventes, simplificando a criação de guias passo a passo. Essa abordagem inovadora melhora a forma como as empresas geram e distribuem conteúdo operacional crucial, funcionando como um poderoso Gerador de Fluxo de Trabalho com IA.

O HeyGen pode melhorar a eficiência na criação de instruções de trabalho?

Com certeza. O HeyGen melhora significativamente a eficiência ao automatizar a criação de instruções de trabalho em vídeo e POPs, economizando tempo considerável em comparação com métodos tradicionais. Nossa plataforma permite geração rápida, ajudando as empresas a otimizar e automatizar processos de negócios de forma eficaz.

Quais opções de personalização estão disponíveis para manuais de instrução?

O HeyGen oferece ampla personalização para seus manuais de instrução por meio de vídeo, incluindo uma vasta gama de modelos, controles de marca personalizáveis e o uso de diversos avatares de IA. Você também pode gerar narrações em vários idiomas para alcançar um público mais amplo com conteúdo personalizado.

O gerador de instruções de fluxo de trabalho do HeyGen é fácil de usar para todos?

Sim, o HeyGen possui uma interface sem código, fácil de usar, projetada para facilitar o uso, permitindo que qualquer pessoa crie rapidamente instruções de fluxo de trabalho em vídeo profissionais. Nossa plataforma intuitiva garante que automatizar suas tarefas e gerar guias detalhados seja acessível e direto.

