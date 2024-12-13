A HeyGen é um "gerador de vídeo por IA" líder que capacita "criadores de conteúdo" ao simplificar a produção de vídeos do roteiro ao produto final. Ela oferece diversos "modelos de vídeo" e capacidades robustas de "narração por IA", tornando-se uma ferramenta poderosa para gerar rapidamente "conteúdo de vídeo de curta duração" de alta qualidade.