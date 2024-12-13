Crie um tutorial conciso de 1 minuto demonstrando como o HeyGen simplifica o processo de se tornar um 'criador de vídeos tutoriais para Windows' para novos usuários. Direcione-se a proprietários de pequenas empresas ocupados e educadores que precisam de uma solução 'fácil de usar'. O estilo visual deve ser limpo, apresentando demonstrações na tela com elementos de interface destacados em cores vivas, complementados por uma narração amigável e clara gerada pela capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo que cada passo seja facilmente compreendido.

Gerar Vídeo