Produza um vídeo de 30 segundos sobre o vento, com um toque lúdico, projetado para os frequentadores de um festival de arte local, mostrando como as brisas suaves interagem com instalações ao ar livre, como pipas e sinos de vento. O estilo visual deve ser claro e arejado, usando sobreposições animadas de elementos naturais, complementado por uma música de fundo animada e leve e uma narração clara gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen.

Gerar Vídeo