Por que o Criador de Vídeos? Crie Vídeos Profissionais Facilmente

Transforme suas ideias em vídeos profissionais de alta qualidade usando nossos modelos e cenas intuitivos, projetados para facilitar para qualquer negócio.

Imagine um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem criar facilmente conteúdo de marketing envolvente. O estilo visual deve ser brilhante e dinâmico, com uma trilha sonora animada e inspiradora, demonstrando os Modelos e cenas do HeyGen para facilitar o início e impulsionar seus esforços de marketing em vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante e moderno de 45 segundos projetado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, enfatizando a produção de vídeos profissionais e conteúdo de vídeo de alta qualidade. Com uma narração clara e autoritária e visuais sofisticados, o vídeo destacará o poder dos avatares de IA do HeyGen para entregar resultados impressionantes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo energético de 60 segundos para gerentes de mídias sociais e influenciadores que buscam criar vídeos atraentes para redes sociais. Esta peça dinâmica e moderna, acompanhada por uma trilha sonora contemporânea, demonstrará como as capacidades de geração de narração do HeyGen, combinadas com uma vasta biblioteca de recursos, permitem que os usuários envolvam o público de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 30 segundos voltado para educadores e treinadores corporativos, ilustrando como transformar roteiros em vídeos educacionais sem esforço. Com gráficos limpos e uma narração autoritária, o vídeo mostrará especificamente os recursos de Texto para vídeo a partir de roteiro e Legendas/legendas do HeyGen, provando ser uma solução inteligente de edição de vídeo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Nosso Criador de Vídeos de IA

Crie vídeos atraentes e de alta qualidade para qualquer propósito com facilidade, aproveitando a IA avançada e uma vasta biblioteca de recursos para dar vida à sua visão.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo de nossa diversa coleção de modelos profissionais ou transforme texto diretamente em vídeo. Nossa plataforma facilita o início do seu projeto, oferecendo uma base para sua visão criativa.
2
Step 2
Adicione Seu Talento de IA
Dê vida à sua mensagem com avatares de IA personalizáveis e geração de narração realista. Personalize seu vídeo com personalidades e vozes únicas que ressoem com seu público, impulsionadas pela tecnologia de IA.
3
Step 3
Aprimore Seus Visuais
Acesse uma enorme biblioteca de mídia de estoque, música e efeitos sonoros para elevar o valor de produção do seu vídeo. Aplique controles de branding como logotipos e cores para garantir que seu conteúdo esteja consistentemente alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Instantaneamente
Finalize seus vídeos profissionais com legendas automáticas e legendas, depois exporte-os facilmente em várias proporções de aspecto adequadas para qualquer plataforma. Compartilhe suas criações sem esforço para envolver seu público.

Perguntas Frequentes

Por que escolher o HeyGen como seu criador de vídeos de IA?

O HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais sem esforço usando tecnologia de IA de ponta. Nossa plataforma intuitiva torna a criação de vídeos fácil, permitindo que as empresas produzam conteúdo de vídeo de alta qualidade rapidamente.

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos para marketing e redes sociais?

O HeyGen simplifica o processo oferecendo uma vasta biblioteca de modelos e uma interface fácil de usar, perfeita para vídeos de marketing e redes sociais. Você pode começar a partir de um modelo e personalizar conteúdo de vídeo de alta qualidade para envolver e impressionar seu público.

Quais recursos avançados de IA o HeyGen oferece para produção eficiente de vídeos?

O HeyGen utiliza tecnologia de IA avançada para edição inteligente de vídeos, incluindo geração de texto para vídeo a partir de um roteiro e capacidades integradas de narração. Também fornecemos funções automáticas de legendagem para garantir que seus vídeos profissionais sejam acessíveis e polidos.

O HeyGen é uma plataforma online versátil para todo criador de vídeos?

Como um software online (SaaS), o HeyGen oferece um conjunto de ferramentas abrangente para todo criador de vídeos, incluindo uma enorme biblioteca de recursos e controles de interface simples e intuitivos. Nossa plataforma suporta várias proporções de aspecto e opções de exportação, tornando-a ideal para diversas necessidades de vídeos profissionais.

