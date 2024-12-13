Gerador de Treinamento por Atacado: Criação Rápida de Cursos

Construa cursos de e-learning envolventes e conteúdo personalizado sem esforço, aproveitando Texto para vídeo a partir de roteiro para uma entrega de treinamento eficiente.

Descubra como os Treinadores Corporativos e os departamentos de RH podem simplificar a implementação de seus cursos. Este vídeo profissional e limpo de 1 minuto, com uma narração informativa, deve demonstrar a integração perfeita do nosso gerador de treinamento por atacado com plataformas LMS existentes, destacando como 'Texto para vídeo a partir de roteiro' pode gerar rapidamente 'pacotes SCORM' prontos para implantação, minimizando o esforço manual e maximizando o alcance.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Explore como empresas de SaaS e gerentes de produto podem elevar a presença de sua marca com 'conteúdo de treinamento altamente personalizado'. Crie um vídeo moderno e elegante de 90 segundos, com uma narração animada e amigável, mostrando o poder de um gerador de treinamento por atacado 'marca branca'. Ilustre como as empresas podem implantar experiências únicas de e-learning usando 'avatares de IA' personalizados que refletem a identidade da marca.
Prompt de Exemplo 2
Para equipes de suporte de TI e responsáveis por conformidade, mergulhe na criação de módulos de treinamento robustos e 'compatíveis com GDPR'. Desenvolva um vídeo detalhado e passo a passo de 2 minutos, acompanhado por uma narração calma e autoritária, explicando como construir 'cursos interativos' com nosso gerador. Enfatize a facilidade de adicionar informações críticas de conformidade e garantir acessibilidade por meio de 'Legendas/legendas' geradas automaticamente para todos os alunos.
Prompt de Exemplo 3
Gerentes de vendas e coordenadores de treinamento podem acelerar significativamente a prontidão de suas equipes. Produza um vídeo dinâmico e acelerado de 45 segundos, impulsionado por uma narração energética e motivadora, ilustrando como nosso gerador de treinamento por atacado capacita a criação rápida de 'treinamento de integração' que esclarece 'fluxos de trabalho e processos' complexos. Destaque a eficiência obtida ao utilizar 'Modelos e cenas' pré-desenhados para adaptar e implantar rapidamente conteúdo envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Nosso Gerador de Treinamento por Atacado

Desenvolva rapidamente módulos de treinamento abrangentes e personalizados para o seu negócio por atacado com nossa plataforma alimentada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Curso
Aproveite a criação de cursos com IA inserindo seu tópico ou colando um roteiro. Nossa plataforma gera um vídeo profissional usando a tecnologia de texto para vídeo a partir de roteiro, fornecendo uma base sólida para seu treinamento.
2
Step 2
Aplique Sua Marca
Personalize seu treinamento com controles de marca, adicionando o logotipo e as cores da sua empresa para garantir uma aparência coesa e profissional que reflita sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos Interativos
Aumente o engajamento dos alunos adicionando elementos interativos. Utilize nossos modelos e cenas para estruturar seu curso de forma eficaz, incorporando questionários ou enquetes para uma experiência dinâmica.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento
Finalize e distribua seus cursos de e-learning. Exporte seu treinamento finalizado como pacotes SCORM para integração perfeita com seu Sistema de Gestão de Aprendizagem existente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Clipes de Vídeo Envolventes para Treinamento

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos e cativantes para microaprendizagem, treinamento de integração ou conteúdo promocional para apoiar seus cursos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a integração com plataformas de e-learning existentes?

O HeyGen é projetado para suportar uma integração perfeita, permitindo que você exporte seu conteúdo de criação de cursos com IA para uso com vários Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS). Você pode gerar pacotes SCORM padrão da indústria, simplificando sua implantação de treinamento e tornando o HeyGen um versátil gerador de treinamento por atacado.

O HeyGen pode suportar soluções de marca branca para conteúdo de treinamento personalizado?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seu conteúdo de treinamento personalizado esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes da sua marca. Você pode utilizar recursos de marca branca para oferecer uma experiência de aprendizado totalmente personalizada, aprimorando o profissionalismo da sua plataforma de criação de cursos.

Quais recursos técnicos aumentam a eficiência do HeyGen como plataforma de criação de cursos?

O HeyGen aproveita o processamento avançado de IA e um editor de arrastar e soltar fácil de usar para simplificar a criação de cursos com IA. Isso permite que os usuários desenvolvam rapidamente cursos de e-learning envolventes e cursos interativos sem necessidade de conhecimento técnico extenso.

Como o HeyGen suporta tecnicamente a criação de cursos de e-learning diversificados com vídeo de IA?

O HeyGen utiliza seu gerador de vídeo de IA para transformar roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e narrações. Essa capacidade técnica também inclui a geração de legendas e o suporte à localização instantânea para cursos de e-learning, alcançando um público global de forma eficiente.

