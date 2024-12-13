Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas, ilustrando como um novo conceito simplifica o fluxo de trabalho deles. O estilo visual deve apresentar uma animação de quadro branco limpa e desenhada à mão, complementada por uma narração amigável e profissional, facilmente alcançável com o recurso de geração de voz da HeyGen. Vise uma apresentação audiovisual envolvente que decompõe informações complexas em segmentos facilmente digeríveis, tornando o conceito de 'animação de quadro branco' acessível.

