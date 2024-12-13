Crie Vídeos Incríveis com o WhatsApp Video Maker

Transforme suas fotos em vídeos cativantes com modelos e integração de música, perfeitos para compartilhamento em mídias sociais.

576/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Mergulhe no mundo da criação de vídeos líricos com uma obra-prima de 60 segundos usando o criador de status de vídeo da HeyGen. Voltado para amantes da música e criadores de conteúdo aspirantes, este prompt incentiva você a transformar a letra da sua música favorita em uma história visualmente cativante. Com o recurso de texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen, você pode sincronizar as letras com a música escolhida sem esforço, criando uma mistura harmoniosa de som e imagem. O vídeo apresentará efeitos animados vibrantes, tornando-o perfeito para o seu feed de mídia social.
Prompt 2
Libere sua criatividade com um estímulo para criação de vídeos de status de 30 segundos, feito sob medida para indivíduos com afinidade tecnológica ansiosos por explorar novas técnicas de edição de vídeo. Esta narrativa convida você a experimentar os avatares de IA e a geração de voz da HeyGen, adicionando um toque único ao seu vídeo. O estímulo se concentra em transformar fotos cotidianas em uma história de vídeo envolvente, completa com legendas e títulos para maior impacto. Compartilhe sua criação no WhatsApp e observe seu público interagir com seu conteúdo inovador.
Prompt 3
Crie um vídeo lírico de 45 segundos usando o aplicativo de edição de vídeo da HeyGen, projetado para aqueles que valorizam a arte de contar histórias por meio da música e de visuais. Esta instrução é perfeita para indivíduos criativos que desejam deixar sua marca nas redes sociais. Aproveite a biblioteca de mídia e o suporte de estoque da HeyGen para encontrar os visuais perfeitos que complementem a sua música escolhida. O vídeo apresentará redimensionamento de proporção de aspecto sem emendas e exportações, garantindo que seu conteúdo fique ótimo em qualquer plataforma. Compartilhe sua obra-prima lírica e cative seu público com seu talento artístico.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como o Criador de Vídeo do WhatsApp Funciona

Crie status de vídeo impressionantes com facilidade usando nosso aplicativo intuitivo de edição de vídeo.

1
Step 1
Crie com Modelos
Inicie sua jornada de criação de vídeos selecionando entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados. Esses modelos fornecem uma base sólida para o seu vídeo do WhatsApp, garantindo um resultado refinado e criativo.
2
Step 2
Adicionar Integração Musical
Aprimore seu vídeo integrando músicas de nossa extensa biblioteca. Este recurso permite que você defina o clima e o tom perfeitos, tornando o status do seu vídeo mais envolvente e memorável.
3
Step 3
Aplicar Efeitos Animados
Dê vida ao seu vídeo aplicando efeitos animados. Esses efeitos adicionam um toque dinâmico, transformando seu vídeo em uma experiência visual cativante que se destaca nas redes sociais.
4
Step 4
Exportar para compartilhamento em mídias sociais
Uma vez que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato ideal para o WhatsApp e outras plataformas de mídia social. Isso garante que seu vídeo mantenha sua qualidade e esteja pronto para ser compartilhado com seu público.

Casos de Uso

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos cativantes para o WhatsApp sem esforço, aproveitando seus recursos avançados como modelos, integração musical e efeitos animados para aprimorar a criatividade e o engajamento.

Apresentar Casos de Sucesso de Clientes

.

Highlight customer achievements through compelling WhatsApp video narratives, enhancing brand loyalty and engagement.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha experiência com o criador de vídeos do WhatsApp?

A HeyGen oferece uma experiência de criação de vídeos para WhatsApp sem complicações, com seus modelos e cenas intuitivos, permitindo que você crie status de vídeo envolventes com facilidade. Com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, você pode adicionar um toque pessoal aos seus vídeos.

Quais recursos o HeyGen oferece para um criador de status de vídeo?

A HeyGen oferece um criador de status de vídeo abrangente com recursos como geração de voz em off e integração de música, garantindo que seus vídeos sejam dinâmicos e cativantes. A plataforma também suporta efeitos animados para fazer suas atualizações de status se destacarem.

O HeyGen pode ajudar na criação de um projeto de criador de vídeo lírico?

Sim, a HeyGen se destaca como criadora de vídeos líricos ao oferecer funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiros e uma vasta biblioteca de mídia. Isso permite que você integre de maneira fluida letras e visuais, criando uma experiência de vídeo harmoniosa e envolvente.

Por que escolher o HeyGen como seu aplicativo principal de edição de vídeo?

HeyGen se destaca como um aplicativo de edição de vídeo versátil com seus robustos controles de marca, incluindo personalização de logotipo e cores. Também suporta redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tornando-o ideal para compartilhamento em mídias sociais em diversas plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo