Produza um vídeo vibrante de 1 minuto direcionado a profissionais ocupados, ilustrando como integrar exercícios rápidos de bem-estar em seu dia a dia. O estilo visual deve ser energético e limpo, utilizando avatares dinâmicos de AI para demonstrar os movimentos, complementados por uma narração encorajadora e profissional. Este vídeo mostrará efetivamente os benefícios de vídeos de treino personalizados, aproveitando os avatares de AI e a geração de narração da HeyGen para um resultado polido.

Gerar Vídeo