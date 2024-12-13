Imagine um vídeo explicativo de 1 minuto para aspirantes a coaches de bem-estar e profissionais integrando um Coach de Bem-Estar com IA em sua prática. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos limpos e uma paleta de cores calmante, com áudio claro e articulado explicando como o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen pode simplificar a entrega de orientações personalizadas sem a necessidade de equipamentos de gravação complexos.

Gerar Vídeo