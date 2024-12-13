Crie Vídeos Semanais com Nosso Gerador de IA

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de marketing que desejam criar atualizações personalizadas, um boletim informativo em vídeo inovador de 45 segundos pode ser desenvolvido. A estética deve ser moderna e elegante, apresentando um "Avatar de IA" do HeyGen para apresentar os principais destaques, acompanhado por um fundo sofisticado escolhido a partir de "Modelos e cenas". Este formato envolvente transforma a comunicação tradicional, facilitando para os profissionais de marketing a entrega eficaz de suas percepções semanais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para educadores, resumindo os principais pontos de aprendizado ou destaques de eventos da semana passada. O estilo visual e de áudio deve ser claro e informativo, garantindo que todas as informações sejam digeríveis e acessíveis através do recurso "Legendas" do HeyGen. Incorpore imagens relevantes do "Suporte de mídia/biblioteca de estoque" para reforçar visualmente os tópicos, tornando esses vídeos de resumo impactantes e fáceis de entender para alunos ou participantes.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um clipe vibrante de 20 segundos para gerentes de mídias sociais, ilustrando a rapidez e facilidade de gerar um Criador de Vídeo de Resumo Semanal de IA. A abordagem visual deve ser rápida, moderna e otimizada para várias plataformas, aproveitando o recurso "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para compartilhamento perfeito. Utilize "Modelos e cenas" dinâmicos para montar rapidamente um resumo visualmente atraente, capturando a atenção do espectador instantaneamente e demonstrando a criação de conteúdo sem esforço.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Semanais

Transforme facilmente suas atualizações semanais em boletins informativos em vídeo envolventes com as ferramentas de IA do HeyGen, economizando tempo e cativando seu público.

1
Step 1
Cole Seu Conteúdo Semanal
Comece colando suas atualizações semanais escritas ou um roteiro detalhado em nosso criador de vídeos de IA. Nossa plataforma poderosa criará instantaneamente um vídeo a partir do texto, estabelecendo a base para seu resumo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Modelo
Enriqueça seu vídeo semanal selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos profissionais. Personalize a cena para combinar perfeitamente com a estética da sua marca para seus vídeos de resumo.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Integre o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding. Adicione facilmente legendas automáticas para garantir que seu boletim informativo em vídeo seja acessível e envolvente para todos os espectadores.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Revise sua criação em nosso editor de vídeo online, faça os ajustes finais e, em seguida, gere seus vídeos de alta qualidade e envolventes prontos para compartilhamento em seus canais de marketing por e-mail.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso com Resumos em Vídeo

Incorpore histórias de sucesso de clientes atraentes em seus resumos semanais em vídeo, construindo confiança e destacando o valor do produto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos semanais envolventes?

O HeyGen é um Criador de Vídeos de Resumo Semanal de IA que permite produzir rapidamente vídeos profissionais e envolventes. Utilize nossas ferramentas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA e texto para fala, para transformar roteiros em vídeos dinâmicos de resumo semanal de forma fácil.

Que controle criativo o HeyGen oferece para boletins informativos em vídeo?

Com o HeyGen, você tem amplos controles criativos para personalizar seus boletins informativos em vídeo de forma eficaz. Aplique facilmente controles de branding, como seu logotipo e cores da marca, e escolha entre vários modelos para garantir uma aparência consistente e profissional para seu conteúdo de marketing por e-mail.

Posso criar vídeos diretamente de texto usando o criador de vídeos de IA do HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos a partir de roteiros de texto com notável facilidade. Nosso criador de vídeos de IA utiliza tecnologia avançada de texto para fala e avatares de IA realistas para gerar vídeos de alta qualidade, completos com legendas automáticas, a partir do seu conteúdo escrito.

O HeyGen oferece avatares de IA para melhorar vídeos personalizados?

Sim, o HeyGen apresenta uma seleção diversificada de avatares de IA para adicionar um toque humano aos seus vídeos personalizados. Essa capacidade, combinada com um editor de vídeo online intuitivo de arrastar e soltar, torna a produção de vídeos de resumo únicos e profissionais simples para qualquer usuário.

