Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de produto elegante de 45 segundos para gerentes de e-commerce, demonstrando o poder da Criação de Vídeo com IA. Os visuais devem ser altamente profissionais, com imagens dinâmicas mostrando vários ângulos do produto, complementados por uma narração clara e confiante de um avatar de IA escolhido. Utilize a extensa biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para enriquecer a narrativa e destacar efetivamente os principais recursos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos para inovadores em tecnologia e empreendedores, ilustrando como a Criação de Vídeo Automatizada é simples com um gerador de vídeo de IA. O estilo visual e de áudio deve ser futurista e envolvente, com transições suaves entre cenas e uma narração profissional de IA. Mostre a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen, garantindo compreensão universal com Legendas integradas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo persuasivo de 30 segundos para a página inicial, direcionado a estrategistas de mídias sociais e agências digitais, enfatizando a versatilidade do conteúdo para aumentar o engajamento em várias plataformas. Este vídeo deve ser rápido e visualmente vibrante, usando música pop moderna para manter a energia. Demonstre como o redimensionamento de Proporção e exportações do HeyGen permitem uma adaptação perfeita em vários formatos de mídia social, tudo enquanto aproveita Modelos e cenas pré-desenhados para implantação rápida.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Hero para Sites

Crie facilmente vídeos hero cativantes para o seu site usando ferramentas com tecnologia de IA para aumentar o engajamento e deixar uma impressão duradoura nos visitantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro desejado no gerador. Utilize o recurso "texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar automaticamente seu texto em cenas envolventes, formando a base do seu vídeo hero para o site.
2
Step 2
Selecione Visuais e Apresentadores
Enriqueça seu vídeo escolhendo de uma biblioteca diversificada de visuais dinâmicos. Personalize ainda mais seu vídeo hero selecionando um "avatar de IA" para transmitir sua mensagem com um toque profissional.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhore
Aplique a identidade única da sua marca usando "controles de branding" personalizados para logotipos e cores, garantindo consistência. Melhore seu vídeo aproveitando "modelos" pré-desenhados para um visual polido e dinâmico.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize sua "Criação de Vídeo com IA" utilizando "redimensionamento de proporção e exportações" para otimizá-lo para o seu site. Isso garante que seu vídeo hero esteja pronto para Integração Fácil e cative seu público imediatamente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a estratégia de vídeos hero do meu site?

A Criação de Vídeos com IA do HeyGen permite que você gere vídeos hero cativantes com visuais dinâmicos e avatares de IA, aumentando significativamente o engajamento. Esta plataforma facilita a criação de conteúdo de nível profissional rapidamente, tornando-se um poderoso gerador de vídeos hero para sites.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo com IA eficaz para criar conteúdo diversificado?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeo com IA, simplificando a Criação de Vídeo Automatizada através de modelos intuitivos e a capacidade de gerar texto para vídeo a partir de roteiro. Isso capacita os usuários a produzir uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos de produtos atraentes, de forma eficiente.

O HeyGen pode suportar personalização de marca e narração com IA para meus vídeos?

Sim, o HeyGen permite controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores de forma harmoniosa. Você também pode aproveitar avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade com IA para criar mensagens de vídeo personalizadas e impactantes que ressoam com seu público.

O HeyGen é adequado para usuários sem experiência extensa em edição de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para ser fácil de usar, atuando como um editor de vídeo intuitivo que simplifica o processo de criação para todos. Sua interface direta e recursos de Integração Fácil permitem que qualquer pessoa produza vídeos de alta qualidade sem experiência prévia.

