A HeyGen torna "exportar e compartilhar" algo simples, com recursos como "redimensionamento de proporção de aspecto" para otimizar seus "vídeos de resumo" para várias plataformas de "Redes Sociais". "Legendas/captions" automáticas e "narrações de IA" de alta qualidade garantem que seu conteúdo seja acessível e envolvente para um público mais amplo, preparando seu "vídeo de IA" para ampla distribuição.