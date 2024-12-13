Gerador de Vídeos de Resumo de Webinar: Crie Destaques Envolventes

Reaproveite facilmente o conteúdo do seu webinar em destaques cativantes com narrações em IA para máximo engajamento.

Crie um resumo dinâmico de 45 segundos de um webinar para profissionais de marketing ocupados, destacando os principais pontos com um estilo visual moderno e elegante, música de fundo animada e uma narração clara e concisa. Enfatize como as capacidades de geração de vídeo a partir de texto e narração do HeyGen simplificam a criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos direcionado a criadores de conteúdo e pequenos empresários, ilustrando como gerar destaques cativantes de sessões mais longas usando o HeyGen. A abordagem visual deve ser limpa e profissional, apresentando um avatar de IA envolvente para transmitir informações, tudo construído de forma eficiente com os diversos Modelos e cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para anfitriões de webinars e educadores, demonstrando estratégias eficazes para reaproveitar seu conteúdo para engajamento nas redes sociais. Este material deve apresentar um estilo visual brilhante e envolvente com sobreposições de texto na tela, uma mistura de imagens de arquivo relevantes da biblioteca de Mídia do HeyGen, e garantir que legendas claras estejam presentes ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional conciso e impactante de 20 segundos para organizadores de eventos, destacando o valor central de um evento usando o criador de vídeos de resumo do HeyGen. O estilo visual deve ser marcante e energético, com cortes rápidos e texto poderoso, garantindo visualização ideal em todas as plataformas através de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Resumo de Webinar

Transforme rapidamente seus webinars gravados em resumos de vídeo cativantes com tecnologia de IA, usando modelos personalizáveis e destaques envolventes para fácil compartilhamento nas redes sociais.

1
Step 1
Carregue Seu Webinar
Carregue a gravação do seu webinar ou cole um link de vídeo. Nossa plataforma transcreve automaticamente o conteúdo do vídeo, tornando-o pronto para seu resumo.
2
Step 2
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para resumos de webinars, proporcionando um início rápido ao seu processo criativo.
3
Step 3
Integre Avatares de IA
Enriqueça seu resumo com visuais dinâmicos e apresentação. Integre Avatares de IA para apresentar informações-chave ou fornecer narrações envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu resumo esteja completo, exporte-o em alta qualidade. Utilize os recursos de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para gerar versões otimizadas para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Webinars Futuros com IA

.

Aproveite o vídeo de IA para criar trechos promocionais de alto impacto a partir de resumos de webinars, impulsionando inscrições para seu próximo evento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar Anfitriões de Webinars a criar vídeos de resumo atraentes?

O HeyGen capacita Anfitriões de Webinars a transformar webinars longos em conteúdo conciso e envolvente sem esforço. Nossas ferramentas com tecnologia de IA simplificam a produção de vídeos, permitindo que você crie rapidamente resumos de webinars cativantes que reaproveitam seu valioso conteúdo para um alcance mais amplo.

Quais ferramentas com tecnologia de IA o HeyGen oferece para simplificar a produção de vídeos?

O HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e narrações em IA para simplificar significativamente o fluxo de trabalho de produção de vídeos. Isso permite que você gere conteúdo de vídeo profissional, incluindo resumos de webinars, a partir de scripts de texto simples com eficiência incomparável.

Posso personalizar os modelos de vídeo e elementos visuais nos meus vídeos de resumo do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis, permitindo que você adicione branding personalizado, sobreposições de texto e destaques. Você pode facilmente adaptar seus vídeos de resumo de webinars para capturar momentos-chave e otimizá-los para compartilhamento nas redes sociais.

O HeyGen suporta transcrição de vídeo e adição de legendas para acessibilidade?

Sim, o HeyGen transcreve automaticamente seu conteúdo de vídeo e oferece legendas personalizáveis, melhorando a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos de resumo de webinars. Isso garante que sua mensagem seja clara e alcance um público mais amplo em todas as plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo