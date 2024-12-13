Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos para profissionais técnicos e gerentes de produto, mostrando como um editor de vídeo com IA simplifica a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser moderno e apresentar sobreposições de texto limpas na tela, complementadas por um avatar profissional de IA. O áudio deve ser uma narração clara e autoritária de IA, enfatizando a eficiência de criar vídeos a partir de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.

Gerar Vídeo