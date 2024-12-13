Criador de Vídeos Promocionais de Webinar: Impulsione Inscrições Facilmente

Crie vídeos promocionais de webinar cativantes instantaneamente para impulsionar mais inscrições, utilizando modelos e cenas personalizáveis.

Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos para profissionais técnicos e gerentes de produto, mostrando como um editor de vídeo com IA simplifica a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser moderno e apresentar sobreposições de texto limpas na tela, complementadas por um avatar profissional de IA. O áudio deve ser uma narração clara e autoritária de IA, enfatizando a eficiência de criar vídeos a partir de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de webinar envolvente de 45 segundos voltado para equipes de marketing e organizadores de eventos, projetado para impulsionar inscrições. Empregue um estilo visual vibrante e dinâmico que destaque a versatilidade de diferentes modelos de vídeo de webinar, com uma narração de IA animada e enérgica e música de fundo sutil. Demonstre como os Modelos e cenas do HeyGen podem rapidamente produzir conteúdo promocional de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo conciso de 1,5 minuto para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, ilustrando a facilidade de gerar leads com um editor de vídeo online. O estilo visual deve ser amigável e acessível, apresentando um avatar de IA útil guiando os espectadores pelo processo, utilizando a geração de narração intuitiva do HeyGen. O áudio deve manter um tom de conversa, tornando recursos complexos acessíveis.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento corporativo informativo de 2 minutos para educadores e equipes de suporte técnico, apresentando um novo processo ou produto. O estilo visual precisa ser detalhado e multi-cena, incorporando filmagens de alta qualidade para explicar tópicos complexos. Utilize avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações com uma narração de IA clara e medida, demonstrando como um poderoso criador de vídeos promocionais pode facilitar o aprendizado abrangente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Webinar

Crie facilmente vídeos promocionais de webinar atraentes que atraem participantes e aumentam inscrições com nosso editor de vídeo intuitivo com IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece com um layout pré-desenhado de nossa extensa coleção de modelos de vídeo de webinar para rapidamente definir o cenário para sua promoção.
2
Step 2
Adicione Suas Mídias
Incorpore seus ativos de marca ou escolha de nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque para aprimorar seu vídeo com visuais e áudio atraentes.
3
Step 3
Gere Narrações
Crie sua mensagem com áudio profissional utilizando nossa geração de narração de IA para dar vida ao seu roteiro.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo e otimize-o para qualquer plataforma usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, garantindo que ele fique perfeito onde quer que você o compartilhe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Público do Webinar Globalmente

.

Produza vídeos promocionais localizados com IA para alcançar efetivamente um público diversificado e mundial para seus webinars educacionais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA?

O HeyGen é um editor de vídeo com IA que utiliza ferramentas avançadas de IA, como texto para vídeo a partir de roteiro e narrações de IA, para simplificar a produção. Nosso editor de vídeo online capacita os usuários a criar conteúdo profissional de forma eficiente, sem habilidades técnicas complexas.

Posso produzir rapidamente um vídeo promocional de webinar usando os modelos do HeyGen?

Com certeza! O HeyGen oferece uma ampla seleção de modelos gratuitos, incluindo aqueles especificamente para vídeos promocionais de webinar. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar permite personalização rápida, facilitando a criação de conteúdo envolvente.

Como os vídeos do HeyGen podem ajudar a gerar leads e impulsionar inscrições para eventos?

O HeyGen permite que você crie vídeos promocionais atraentes otimizados para várias plataformas de mídia social. Utilizando recursos como redimensionamento de proporção de aspecto, seus vídeos capturarão efetivamente a atenção do público, ajudando a gerar leads e impulsionar inscrições.

Quais capacidades avançadas o HeyGen oferece para personalização de vídeos?

O HeyGen fornece ferramentas sofisticadas de IA, como avatares de IA e legendas automáticas para aprimorar seus vídeos. Você pode personalizar ainda mais com controles de marca, integrar suporte a biblioteca de mídia/estoque e ajustar suas criações usando nossas ferramentas abrangentes de edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo