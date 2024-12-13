Produza uma atualização vibrante de vídeo de notícias meteorológicas de 30 segundos, voltada para um público jovem e antenado nas redes sociais, focando nas previsões de atividades ao ar livre para o fim de semana. O estilo visual deve ser animado e dinâmico, com música em alta e um tom entusiasmado, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente.

Gerar Vídeo