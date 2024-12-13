Gerador de Instruções de Garantia AI para Documentos Claros

Automatize documentos de garantia com texto personalizável e garanta conformidade. Esclareça detalhes complexos usando geração de narração.

683/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos mostrando o poder da "geração de documentos multilíngues" para empresas globais. Este vídeo deve atrair gerentes de vendas internacionais e desenvolvedores de software, empregando um estilo visual moderno e energético com música de fundo animada. Utilize os "Avatares de IA" da HeyGen para representar diversos usuários globais, cada um falando em sua língua nativa por meio da avançada "Geração de Narração", demonstrando como nosso sistema oferece "fácil integração" em soluções empresariais existentes. Foque em mostrar a experiência do usuário de forma contínua do início ao fim.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos orientando gerentes de TI e equipes de projeto na configuração e utilização do "espaço de trabalho seguro na nuvem" para a criação colaborativa de documentos de garantia. O estilo visual deve ser confiável e passo a passo, apresentando gravações de tela intercaladas com a voz de um narrador acessível. Empregue os "Modelos e cenas" da HeyGen para estruturar visualmente o tutorial, enfatizando os recursos de "colaboração em tempo real" e demonstrando o manuseio seguro de dados. Incorpore imagens relevantes do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para ilustrar as melhores práticas de segurança na nuvem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de visão geral conciso de 45 segundos para gerentes de operações e equipes de vendas, ilustrando a eficiência da "automação de termos e cláusulas". O vídeo deve ter um estilo orientado para soluções e visualmente atraente, usando gráficos animados para transmitir rapidamente os benefícios, acompanhado por uma narração entusiástica e clara. Destaque como o sistema permite "exportar em vários formatos", garantindo ampla utilidade em todos os departamentos. Aproveite o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para garantir que a mensagem seja impactante em várias plataformas e use "Texto para vídeo a partir de roteiro" para geração rápida de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Instruções de Garantia

Crie documentos de garantia abrangentes e em conformidade de forma eficiente, com texto personalizável e cláusulas automatizadas, garantindo clareza e satisfação do cliente.

1
Step 1
Crie Sua Garantia Básica
Comece selecionando entre nossa ampla gama de modelos de garantia para estabelecer a base do seu documento, garantindo um início rápido e estruturado.
2
Step 2
Aplique Termos Específicos
Utilize nosso recurso de automação de termos e cláusulas para integrar facilmente todas as estipulações legais necessárias e períodos de garantia, garantindo total conformidade.
3
Step 3
Gere Versões Multilíngues
Expanda seu alcance usando nossa capacidade de geração de documentos multilíngues para produzir instruções de garantia precisas para um público global.
4
Step 4
Exporte Seu Documento Final
Exporte facilmente suas instruções de garantia concluídas em vários formatos, prontas para distribuição ou integração em seus sistemas existentes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimorar Treinamento e Integração de Garantia

.

Aproveite vídeos com tecnologia de IA para aumentar o engajamento e a retenção no treinamento para geração de instruções de garantia e sistemas de gerenciamento de reivindicações.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas?

A HeyGen utiliza avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro para fornecer "Processamento Automatizado" de conteúdo de vídeo. Isso simplifica a produção, permitindo que as empresas gerem vídeos envolventes de forma eficiente e melhorem a "satisfação do cliente".

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos da HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização, permitindo que os usuários aproveitem scripts de "texto totalmente personalizável", controles de marca e diversos modelos. Você pode então "exportar em vários formatos" e proporções, garantindo que seu conteúdo atenda aos requisitos específicos da plataforma.

A HeyGen suporta conteúdo de vídeo multilíngue?

Sim, a HeyGen suporta "conteúdo de vídeo multilíngue" por meio de geração avançada de narração e legendas personalizáveis. Essa capacidade ajuda a garantir que sua marca permaneça em "conformidade" com os padrões globais de acessibilidade e alcance diversos públicos de forma eficaz.

Quais são os principais benefícios de usar a HeyGen para criação de vídeos?

A HeyGen capacita os usuários a transformar rapidamente texto em vídeos de alta qualidade usando avatares de IA e modelos pré-construídos. Esta ferramenta poderosa, mas fácil de usar, permite "fácil integração" em fluxos de trabalho existentes, aumentando a "satisfação do cliente" com conteúdo visual atraente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo