Crie um vídeo instrucional abrangente de 90 segundos, projetado para novos funcionários de armazém e equipe existente em treinamento de atualização, focando em protocolos críticos de segurança para empilhadeiras. O estilo visual deve ser claro e profissional, apresentando demonstrações passo a passo, acompanhadas por uma narração calma e autoritária. Utilize a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para gerar a narração diretamente de um roteiro de segurança, garantindo uma entrega consistente e precisa deste vital Treinamento de Segurança para Empilhadeiras.

