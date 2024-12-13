Sim, a HeyGen funciona como um versátil criador de vídeos de segurança, apoiando a criação de conteúdo diversificado, desde necessidades de gerador de vídeo de segurança no armazém até vídeos de treinamento de conformidade. Sua plataforma intuitiva e modelos de vídeo facilitam o desenvolvimento rápido de treinamento essencial para funcionários e planos de resposta a emergências.