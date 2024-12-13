Crie um vídeo instrucional de 45 segundos destinado a novos funcionários de armazém e gerentes de operações, mostrando o fluxo de trabalho adequado de 'pick and pack'. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com uma narração clara e calma guiando os espectadores em cada etapa, complementada por legendas precisas para reforçar as instruções-chave para um treinamento e integração eficazes. Este vídeo visa simplificar a curva de aprendizado inicial, garantindo clareza e consistência na execução.

