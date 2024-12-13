Crie um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para novos funcionários de armazém, mostrando visualmente o processo passo a passo de recebimento eficiente de mercadorias. O público-alvo, composto por indivíduos novos nas operações de armazém, se beneficiará de um estilo visual claro e brilhante, complementado por uma narração amigável e informativa, gerada usando o poderoso recurso de geração de narração do HeyGen. Este vídeo visa otimizar as operações explicando claramente os procedimentos, garantindo uma integração rápida e eficaz.

Gerar Vídeo