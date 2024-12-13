Produza um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e coordenadores de treinamento em logística, demonstrando como um gerador de guias de integração por IA pode simplificar o processo de integração para novos contratados em armazéns. O vídeo deve ter um estilo visual animado e profissional, com gráficos modernos ilustrando fluxos de trabalho sem interrupções, e apresentar uma narração confiante gerada a partir do seu roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para mostrar a automação em ação.

Gerar Vídeo