Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo promocional de 60 segundos voltado para profissionais de RH que buscam melhorar as experiências de novos contratados, destacando o poder de planos de integração personalizados. Este vídeo envolvente e amigável deve apresentar novos funcionários diversos e felizes e utilizar avatares de IA do HeyGen para atuar como guias úteis, ilustrando como uma ferramenta de integração por IA pode aumentar significativamente o engajamento dos funcionários desde o primeiro dia.
Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos para gerentes de operações e oficiais de conformidade, detalhando como um Gerador de Documentos de Integração por IA garante que todos os documentos de integração adiram meticulosamente aos protocolos de segurança e padrões de conformidade. Empregue um estilo visual claro e autoritário com gráficos nítidos e texto na tela, aproveitando o recurso de Legendas do HeyGen para reforçar pontos cruciais e melhorar a acessibilidade.
Gere um guia prático de 40 segundos para especialistas em treinamento e líderes de equipe em ambientes de armazém, ilustrando como usar efetivamente um Modelo de Lista de Verificação de Treinamento de Armazém personalizável de uma ferramenta de integração por IA. O vídeo deve adotar um tom prático e instrucional, demonstrando visualmente a facilidade de personalização e como aproveitar vários modelos e cenas no HeyGen pode economizar tempo e aumentar significativamente a produtividade dos novos contratados.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore o Treinamento e a Retenção de Funcionários.
Aproveite a IA para criar módulos de treinamento em vídeo dinâmicos, aumentando o engajamento e reduzindo a rotatividade de novos contratados nas operações de armazém.
Escale Guias e Treinamentos de Integração.
Produza facilmente guias de vídeo abrangentes e módulos de treinamento, garantindo a transferência de conhecimento consistente para todos os novos funcionários do armazém.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen funciona como um gerador de documentos de integração por IA para novos contratados?
O HeyGen simplifica o processo de integração de funcionários aproveitando a IA para criar documentos de integração personalizados e guias de vídeo envolventes. Nosso gerador de guias de integração por IA transforma seu conteúdo em auxílios visuais dinâmicos, garantindo que os novos contratados compreendam as informações essenciais de forma eficaz e eficiente.
Posso criar planos de integração personalizados usando a ferramenta com tecnologia de IA do HeyGen?
Com certeza. A ferramenta com tecnologia de IA do HeyGen permite que você desenvolva planos de integração totalmente personalizáveis e personalizados, adaptados ao papel e às necessidades de cada novo contratado. Isso garante uma experiência de integração de funcionários consistente, mas individualizada, aumentando o engajamento desde o primeiro dia.
Quais são os benefícios de usar o HeyGen para automatizar o processo de integração?
Usar o HeyGen para automação de integração economiza significativamente o tempo das equipes de RH ao transformar informações complexas em formatos de vídeo fáceis de digerir. Essa abordagem simplificada garante que todos os novos contratados recebam informações consistentes e de alta qualidade, acelerando sua integração e produtividade.
Como o HeyGen pode apoiar o treinamento especializado de funcionários, como a integração em armazéns?
O HeyGen é um gerador de integração de armazém eficaz, permitindo que você crie vídeos de treinamento abrangentes para funções específicas e protocolos de segurança. Você pode facilmente converter modelos de listas de verificação de treinamento de armazém complexos em lições de vídeo envolventes com avatares de IA, garantindo clareza e conformidade para novos funcionários.