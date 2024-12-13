Criador de Vídeos Walmart: Crie Vídeos Envolventes Rapidamente

Crie vídeos profissionais com avatares de IA, transformando seus roteiros em visuais atraentes sem esforço.

Desenvolva um vídeo de lançamento de produto de 30 segundos, voltado para proprietários de pequenas empresas, com visuais dinâmicos e animados e uma narração confiante e envolvente. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos e aproveite os modelos e cenas para um visual profissional, mostrando como eles podem facilmente se tornar criadores de vídeo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 45 segundos para criadores de cursos online, simplificando um conceito técnico complexo com visuais limpos e ilustrativos e uma voz calma e autoritária. Este vídeo deve fazer excelente uso da capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma narração precisa e legendas integradas para aumentar a acessibilidade e o alcance.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autêntico de 60 segundos 'Conheça Nossa Equipe' voltado para futuros funcionários para comunicações corporativas internas, apresentando visuais calorosos e pessoais e uma voz entusiástica e amigável. Incorpore uma mistura de filmagens personalizadas e suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, garantindo redimensionamento de proporção e exportações otimizadas para várias plataformas, tornando-o uma peça polida de produção de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio rápido de 15 segundos para redes sociais, projetado para equipes de marketing promovendo uma venda relâmpago, caracterizado por visuais rápidos e chamativos com música de fundo cativante e texto impactante na tela. Este vídeo curto deve usar efetivamente os modelos e cenas da HeyGen para uma rápida execução e a função Texto-para-vídeo para gerar rapidamente narrações envolventes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Walmart

Produza rapidamente vídeos de marketing e produtos envolventes com a HeyGen. Nossa plataforma intuitiva simplifica a criação de vídeos, do roteiro à exportação final, garantindo que sua marca se destaque.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece seu projeto como um criador de vídeos competente transformando suas ideias em um roteiro polido. Utilize nosso recurso de texto-para-vídeo para dar vida à sua narrativa sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos de Criador de Vídeo
Enriqueça seu roteiro com visuais dinâmicos. Selecione de nossa ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, tornando sua mensagem mais envolvente como criador de vídeo.
3
Step 3
Aplique Branding Profissional
Como um editor de vídeo habilidoso, personalize a aparência do seu vídeo usando controles de branding. Incorpore seu logotipo, cores e fontes específicas para manter uma identidade de marca consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito com nosso criador de vídeos online, exporte-o facilmente em várias proporções e resoluções. Compartilhe seu vídeo de alta qualidade em todas as plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore Vídeos de Treinamento de Funcionários

Utilize IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e envolventes, melhorando a retenção de conhecimento e agilizando os processos de integração para a equipe do Walmart.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar meu processo de criação de vídeos?

A HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo sem esforço, transformando texto em vídeos envolventes com avatares de IA e modelos profissionais. Este criador de vídeos online simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando-o acessível para todos.

A HeyGen oferece suporte a branding avançado para produção de vídeos?

Com certeza. A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente na produção de vídeo. Você também pode utilizar sua biblioteca de mídia e adicionar legendas profissionais para um produto final polido.

Quais ferramentas inovadoras a HeyGen oferece para fazer vídeos?

A HeyGen oferece ferramentas inovadoras como avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para revolucionar a forma como você faz vídeos. Este software avançado inclui geração de narração natural, tornando a HeyGen um poderoso criador de vídeos para diversas necessidades.

A HeyGen pode produzir vídeos curtos adequados para várias plataformas?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos ideal para produzir vídeos curtos de alta qualidade adaptados para diferentes plataformas. Suas opções de redimensionamento de proporção e exportação, combinadas com legendas automáticas, simplificam o processo de edição de vídeo e garantem que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para qualquer canal.

