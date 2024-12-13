Gerador de Vídeos para Walmart Marketplace: Aumente as Vendas com IA

Aumente o engajamento do cliente e as vendas com geração de vídeo de produto com IA otimizada para marketplace, utilizando Geração de Narração.

Crie uma vitrine de produto dinâmica de 30 segundos para vendedores de e-commerce que visam compradores potenciais no Walmart Marketplace. O vídeo deve apresentar imagens de produtos bem iluminadas, transições suaves e uma trilha sonora animada, demonstrando como a "Geração de narração" profissional pode destacar claramente os principais recursos para "aumentar as conversões de pedidos".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos voltado para pequenos empresários que buscam melhorar o "engajamento do cliente" na página de detalhes do produto. Utilize um "avatar de IA" amigável para explicar os benefícios do produto, acompanhado de visuais envolventes e um estilo de áudio profissional e calmante, mostrando o poder de uma "plataforma de geração de vídeo com IA".
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo de "mídia rica" visualmente impressionante de 60 segundos, projetado para equipes de marketing promoverem lançamentos de novos produtos nas "redes sociais". O estilo deve ser dinâmico, com gráficos modernos e uma trilha sonora cativante e em alta. Use "Texto para vídeo a partir de roteiro" para criar cenas dinâmicas que chamem a atenção.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de marca conciso de 20 segundos para empresas focadas em "geração de vídeo de produto com IA otimizada para marketplace" especificamente para o "Walmart Marketplace". O vídeo deve apresentar uma estética visual limpa, mantendo a consistência da marca através de "Controles de Branding", acompanhado por uma narração clara e confiante e música de fundo minimalista e sofisticada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Walmart Marketplace

Crie facilmente vídeos de produtos cativantes para o Walmart Marketplace usando uma plataforma de geração de vídeo com IA para aumentar o engajamento do cliente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de produto. A plataforma de geração de vídeo com IA usa seu texto para construir a base do seu vídeo com a tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu vídeo integrando imagens de produtos da sua Biblioteca de Mídia ou escolhendo entre nossos extensos ativos de estoque para mostrar seus itens de forma eficaz.
3
Step 3
Personalize com Branding
Aplique a identidade única da sua marca ao vídeo. Utilize Controles de Branding para incorporar logotipos, cores da marca e fontes personalizadas para um visual consistente e profissional.
4
Step 4
Gere e Publique
Uma vez satisfeito, gere seu vídeo final. Ele será otimizado e pronto para submissão ao Walmart Marketplace, melhorando significativamente sua presença de mídia rica.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Depoimentos Autênticos de Clientes

.

Desenvolva depoimentos em vídeo autênticos de clientes satisfeitos para aumentar a credibilidade e incentivar compras no Walmart.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus anúncios de produtos no Walmart Marketplace?

A plataforma de geração de vídeo com IA do HeyGen permite que vendedores de e-commerce criem rapidamente vídeos de produtos atraentes, especificamente otimizados para o Walmart Marketplace. Esta mídia rica pode aumentar significativamente as vendas e aumentar as conversões de pedidos ao envolver os clientes com conteúdo visual dinâmico.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de produtos dinâmicos?

O HeyGen utiliza IA avançada para simplificar a criação de vídeos, incluindo Texto para vídeo a partir de roteiro e Geração de Narração profissional. Os usuários também podem utilizar avatares de IA e legendas automáticas para produzir vídeos de produtos envolventes e dinâmicos para várias plataformas.

Posso personalizar os vídeos de produtos gerados pelo HeyGen para corresponder à minha marca?

Absolutamente, o HeyGen oferece robustos Controles de Branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos em seus vídeos de produtos. Você também pode personalizar cenas, utilizar a Biblioteca de Mídia e ajustar o redimensionamento de proporção para garantir a consistência da marca.

Como o HeyGen ajuda os vendedores de e-commerce a melhorar o engajamento do cliente e as vendas?

O HeyGen capacita os vendedores de e-commerce a criar geração de vídeo de produto com IA de alta qualidade e otimizada para marketplace que cativa o público. Ao fornecer mídia rica envolvente, o HeyGen ajuda a melhorar o engajamento do cliente, aumentar a visibilidade do produto e, em última análise, aumentar as vendas para as empresas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo