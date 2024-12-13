Criador de Vídeos de Demonstração: Crie Demos Envolventes

Transforme roteiros em impressionantes vídeos de demonstração facilmente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo de 1 minuto demonstrando de forma clara como usar o recurso 'novo projeto' em um software de gerenciamento de projetos fictício. Este vídeo, direcionado a novos usuários do software, deve adotar um estilo visual profissional e limpo, com uma narração em áudio amigável e clara, aproveitando a geração de Voz do HeyGen para explicar cada etapa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 90 segundos para anunciar e ilustrar uma atualização significativa em um aplicativo móvel, direcionado a usuários existentes e gerentes de produto. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com música de fundo animada, utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação polida e consistente das novas funcionalidades.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos detalhando um Procedimento Operacional Padrão (POP) técnico para equipes de suporte de TI. Esta documentação em vídeo gerada por IA deve manter um estilo visual informativo e estruturado, complementado por uma voz explicativa e precisa, utilizando ao máximo os avatares de IA do HeyGen para apresentar as etapas complexas claramente, sem a necessidade de um apresentador ao vivo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo sucinto de 45 segundos explicando os três principais benefícios de um serviço de armazenamento em nuvem fictício para proprietários de pequenas empresas. O vídeo precisa de um estilo visual brilhante e encorajador e um tom de áudio otimista e persuasivo, utilizando efetivamente as Legendas do HeyGen para melhorar a acessibilidade e reforçar as mensagens-chave antes que os usuários compartilhem e exportem suas criações finais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Demonstração

Crie facilmente vídeos de demonstração profissionais que educam e envolvem seu público, simplificando seu processo desde a captura de tela até a exportação final.

1
Step 1
Grave Sua Tela ou Carregue Filmagens
Comece capturando seu produto ou software em ação com uma gravação de tela, ou carregue clipes de vídeo existentes para iniciar sua demonstração.
2
Step 2
Edite Sua Demonstração com Facilidade
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para organizar seus clipes, cortar segmentos e estruturar o fluxo do seu vídeo sem esforço.
3
Step 3
Adicione Narrações com IA
Gere narrações profissionais com IA para explicar claramente cada etapa, aprimorando sua demonstração com uma narração envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Demonstração
Finalize seu vídeo de demonstração profissional e exporte-o facilmente em vários formatos, pronto para compartilhar com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Rapidamente Demonstrações de Funcionalidades nas Redes Sociais

Crie rapidamente vídeos de demonstração curtos e envolventes para demonstrar recursos e processos de produtos nas plataformas de redes sociais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de demonstração?

O HeyGen simplifica todo o processo, permitindo que você crie vídeos de demonstração profissionais com recursos de IA. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e seus extensos modelos de vídeo possibilitam uma produção rápida do roteiro até o vídeo final polido.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de demonstração de funcionalidades?

O HeyGen incorpora recursos avançados de IA para elevar seus vídeos de demonstração de funcionalidades, incluindo avatares de IA realistas e geração automática de narração a partir de texto. Você também pode adicionar legendas facilmente, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível.

O HeyGen suporta gravação de tela para vídeos tutoriais detalhados?

Sim, o HeyGen permite capacidades de gravação de tela sem interrupções através de sua extensão de navegador e aplicativo de desktop, perfeito para capturar ações passo a passo em vídeos tutoriais detalhados e conteúdo de integração de usuários. Você pode então editar essas gravações facilmente dentro da plataforma.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de demonstração de marca com o HeyGen?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding e um editor de vídeo versátil, permitindo que você personalize seus vídeos de demonstração de design. Você pode aproveitar vários modelos de vídeo, adicionar sobreposições de texto, ajustar layouts e incorporar o logotipo e as cores da sua marca para criar um vídeo com aparência profissional.

